Melbourne (Australia), 25 ene (EFE).- Tanto el serbio Novak Djokovic, en su partido contra el checo Jakub Mensik, como el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner ante su compatriota Luciano Darderi, afrontarán sus partidos de los octavos de final del Abierto de Australia en el último turno del lunes, según ha hecho oficial la organización.

El ganador de veinticuatro Grand Slams, diez veces vencedor en Melbourne, echa el cierre a la pista central, la Rod Laver Arena, que abre el duelo del cuadro femenino entre las estadounidenses Jessica Pegula y la campeona Madison Keys.

Después, Lorenzo Musetti jugará contra el estadounidense Taylor Fritz. Y en la sesión de tarde, que arranca a las 19.00 (09.00 CET), Madison Inglis, la jugadora local, se mide a la polaca Iga Swiatek. Mensik y Djokovic comienzan después.

El serbio ha jugado dos ocasiones antes con el checo y los triunfos se reparten. El actual número 4 del mundo, de 38 años, venció en el enfrentamiento de Shanghai en el 2024, pero Mensik se impuso el pasado año, en el 2025, en la final del Masters 1000 de miami, el trofeo más relevante de los dos con que cuenta el jugador centroeuropeo, que, este año, semanas atrás, ya ha conseguido su primer éxito, en Auckland.

Decimoséptimo del mundo, fue finalista también en Doha y este año en Australia, donde pretende alcanzar los cuartos por primera vez, ha ganado a los españoles Pablo Carreño y Rafa Jodar y, en tercerra ronda, al estadounidense Ethan Quinn.

Sinner, a la Margaret Court

El vigente campeón, Jannik Sinner, jugará en la segunda pista en relevancia del Melbourne Arena. No comenzará su duelo antes de las 18.00 (08.00 CET) frente a su compatriota Darderi, vigésimo segundo favorito.

El tenista de San Cándido, de 24 años, afrontará su intento de alcanzar los cuartos de final después del partido del cuadro individual femenino entre la kazaja Elena Rybakina y la belga Elise Mertens.

Nunca han coincidido en una competición del circuito Sinner y Darderi, de 23 años, uno menos que el campeón, y que está ubicado en el puesto 25 del ránking ATP.

De origen argentino, nacido en Villa Gesell, explotó en 2025 con los títulos de Umag, Bastad y Marrakech que unió al de Cordoba, en el 2024. Disfruta de su mejor papel en un Grand Slam, que tenía con la tercera ronda en el Abierto de Estados Unidos donde fue eliminado por Carlos Alcaraz.

La jornada del lunes se cierra con los partidos de la pista 3, la John Cain Arena, primero entre la china Xinyu WAng y la estadounidense Amanda Anisimova y después con el de Ben Shelton contra el noruego Casper Ruud. EFE

