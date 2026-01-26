Canal 26
Por Canal 26
lunes, 26 de enero de 2026, 04:00
Logo de Canal 26
Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

(Corrige el estado en donde ocurrió el ataque. Bien: Guanajuato)

Ciudad de México, 25 ene (EFE).- Al menos 11 personas murieron y 12 más resultaron lesionadas tras un ataque armado durante un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, en el municipio mexicano de Salamanca, estado de Guanajuato, centro-norte de México.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió mientras se llevaba a cabo un partido de fútbol organizado como convivencia deportiva local.

Testigos afirmaron a medios locales que los sujetos armados interrumpieron el encuentro y abrieron fuego contra los asistentes durante el juego.

También podría interesarte
China acusaría a alto general investigado de filtrar secretos nucleares a EEUU, según WSJ

China acusaría a alto general investigado de filtrar secretos nucleares a EEUU, según WSJ

Al menos ocho muertos en el sur de Filipinas al hundirse un ferri con más de 300 pasajeros

Al menos ocho muertos en el sur de Filipinas al hundirse un ferri con más de 300 pasajeros

El gobierno municipal de Salamanca informó que 11 personas han fallecido, 10 en el lugar y una más en el hospital, y otras 12 están siendo atendidas por lesiones.

Además, indicó que la Fiscalía de Guanajuato investiga el atentado que condenó "energéticamente", y expreso su solidaridad con las familias de las víctimas. EFE

mjc/gpv

(foto)