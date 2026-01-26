Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bangkok, 26 ene (EFE).- Al menos ocho personas murieron este lunes en el sur de Filipinas al hundirse un ferri que se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región de Mindanao, con más de 300 pasajeros a bordo, informaron las autoridades.

El incidente "involucró al buque de pasajeros y carga M/V Trisha Kerstin 3, operado por Aleson Shipping, el cual se hundió mientras se dirigía a Jolo, –en el archipiélago de– Sulu, alrededor de la 01:50 hora local (17:50 GMT del domingo)", señaló la división del Suroeste de Mindanao de la Guardia Costera filipina a través de Facebook.

La alcaldesa de la isla de Pilas, situada en la provincia de Basilán y perteneciente a Sulu, también en Mindanao, Arsina Kahing-Nanoh, aseguró en la misma red social que hay "ocho bajas confirmadas" y que siete personas fueron rescatadas por las autoridades marítimas.

El ferri zarpó del puerto de la ciudad de Zamboanga (Mindanao) alrededor de las 21:20 hora local domingo (13:20 GMT), y transportaba a 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando se hundió a aproximadamente 2,75 millas náuticas al noreste de la isla Baluk-Baluk, en Basilán, según la Guardia Costera.

"Las operaciones de rescate están siendo reforzadas por embarcaciones comerciales, las Fuerzas Armadas de Filipinas, agencias gubernamentales competentes y unidades del gobierno local", indicaron los guardacostas.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

El suceso más grave en la historia moderna de la navegación comercial sucedió en Filipinas en 1987, cuando el transbordador Doña Paz zozobró en aguas de Leyte tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas. EFE

