Madrid, 26 ene (EFE).- La gran feria gastronómica Madrid Fusión 2026 arranca este lunes con más participación de chefs internacionales y más jóvenes, que a lo largo de tres días exhibirán sus creaciones y analizarán los cambios en el mundo de la restauración.

La cita, bajo el lema "El cliente toma el mando", contará con más de 300 ponentes, 250 expositores y 27.000 metros cuadrados de superficie. Será "más internacional y más experiencial", anunció el presidente y fundador de la feria, José Carlos Capel, en la presentación del evento.

Entre los ponentes internacionales llegados de Europa, Asia o Latinoamérica figuran el italiano Mauro Uliassi, Bas van Kranen (Países Bajos), la peruana Pía León, el portugués Gil Fernandes, Vicky Cheng (Hong Kong), el mexicano Santiago Muñoz, declarado el mejor panadero del mundo en 2025, o el español Chele González, que desde su restaurante en Manila ha llevado a Filipinas a la escena internacional.

Madrid Fusión 2026 volverá a otorgar los Premios Revelación al mejor cocinero, pastelero y jefe de sala y el premio de Alimentos de España en Defensa del Producto, además del premio de Best Chef of the Year in Europe, que por primera vez se adjudicó un español, Albert Adriá.

Junto a los tradicionales concursos culinarios que reconocen la mejor croqueta de jamón, el mejor desayuno de hotel, el mejor steak tartar en sala o la mejor empanada de Galicia, este año se celebrarán nuevas competiciones como, el I Campeonato del Mejor Flan del Mundo, el de Mejor Torrija del Mundo y el de Mejor croissant con salmón ahumado.

En cuanto a los tradicionales "escenarios" de la feria, destaca la cuarta edición de Madrid Fusión Pastry, el gran foro de pastelería, panadería, chocolate y café, que contará con la presencia de grandes figuras de la cocina dulce como Albert Adrià o Jordi Roca.

Será también la quinta edición de The Wine Edition - Wines from Spain, el congreso del vino de Madrid Fusión Alimentos de España, que este año presentará novedades como una cata ciega realizada no por sumillers, sino por parejas de cocineros o un duelo entre sumillers y la Inteligencia Artificial.

Además, la feria contará con un espacio para el debate de nuevas tendencias como la de poner al cliente como eje de la transformación del mundo de la restauración por considerar que ya no es un comensal pasivo sino un cliente más informado, más exigente y con más criterio. EFE

