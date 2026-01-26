Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Melbourne (Australia), 26 ene (EFE).- La estadounidense Jessica Pegula, sexta en el ránking WTA, se mostró satisfecha con su rendimiento tras derrotar a la campeona del año pasado Madison Keys, novena del mundo, y avanzar a cuartos de final en el Abierto de Australia, destacando su evolución como jugadora y la solidez de su plan de juego en un partido exigente.

"Me siento una mejor jugadora", afirmó Pegula en una rueda de prensa, quien subrayó su capacidad para ejecutar la estrategia prevista en puntos clave, mantener un alto nivel de movimiento y sostener la intensidad frente a una rival peligrosa.

"He estado viendo bien la pelota, golpeando, moviéndome bien durante todo el torneo, y poder mantener eso contra una gran jugadora como Maddie fue muy positivo", señaló.

La estadounidense explicó que uno de los momentos más complejos del encuentro fue servir hacia el lado del sol, lo que le obligó a ajustar su enfoque.

"No quise quedarme enganchada en los errores. Me concentré en el saque, en anticipar la devolución y en no regalar puntos", indicó, remarcando la importancia de mantener la presión y el impulso.

Pegula también restó importancia a una ceremonia en pleno partido por la festividad nacional del Día de Australia, que calificó como llamativa pero sin impacto relevante en su concentración. "Fue algo curioso en medio del partido, pero no duró mucho", comentó.

En cuanto a su trayectoria, la tenista recordó las críticas pasadas por no superar rondas avanzadas en Grand Slam, algo que asegura no haber vivido como un problema. "Llegar a cuartos ya era un logro. Ahora me siento más cómoda porque sé que puedo ir más lejos", explicó.

A sus 31 años, Pegula destacó que continúa en proceso de mejora. "Tengo más herramientas, mejor servicio, mejor movimiento. El trabajo con mi equipo me está dando confianza", concluyó, convencida de que su nivel actual puede impulsarla no solo en Melbourne, sino durante toda la temporada.

Con esta victoria, Pegula consolida su condición de aspirante al título en Melbourne y termina el sueño de Keys, que buscaba en esta edición revalidar el título que ya logró en 2025 frente a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

En los cuartos de final, Pegula se enfrentará a la estadounidense Amanda Anisimova, cuarta del mundo, o a la china Xinyu Wang, número 46 del ránking, una vez se resuelva el cruce entre ambas. EFE

emg/apa

(foto)