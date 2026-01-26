Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Shanghái (China), 26 ene (EFE).- El 'equipo nacional' chino, el conjunto de fondos e instituciones estatales mediante el que Pekín inyecta capital en los mercados de valores para estabilizarlos, parece haber dado un giro de 180 grados y ahora liquida inversiones para refrenar la euforia bursátil, informa hoy Blooomberg.

Estimaciones de ese medio apuntan a que Central Huijin Investment, filial del fondo soberano CIC que forma parte del mencionado grupo, vendió el equivalente a unos 67.500 millones de dólares en participaciones en 14 fondos cotizados (ETF) en tan solo seis sesiones hasta el pasado jueves.

Si bien China carece de un fondo oficial de estabilización, el 'equipo nacional' desempeña ese papel desde 2015, cuando Pekín ordenó a Central Huijin y otros organismos estatales de inversión que rescatasen a los mercados ante un desplome que acabó cifrándose en unos 5 billones de dólares; las autoridades recurrieron de nuevo a esta fórmula en 2023 después de que marcasen mínimos en cinco años.

En agosto de 2025, tras una agresiva campaña de inversión, Central Huijin contaba con unos 180.000 millones de dólares en ETF, por lo que algunos analistas apuntan ahora a que la escala de la liquidación "apunta a un esfuerzo proactivo para facilitar una corrección de precios en sectores sobrecalentados".

Concretamente, las ventas podrían tener como objetivo drenar los "excesos especulativos" de ciertas áreas del sector tecnológico como cohetes o aplicaciones de inteligencia artificial (IA), que se han disparado en los últimos meses pese a que todavía no ofrecen garantías de rentabilidad.

Pese a esa aparente intención específica, expertos y gestores apuntan a que el cambio de rumbo podría "alterar las expectativas" de los mercados en general, y consideran que la estrategia ahora debe centrarse en valores en los que el peso de la inversión del 'equipo nacional' sea menor, para evitar el impacto de las ventas.

Otros inversores creen que la retirada del apoyo estatal es "un paso de cara a fomentar un mercado alcista de forma paulatina", es decir, que las autoridades no buscan acabar con la tendencia positiva de los mercados sino asegurarse de que el ritmo de subidas no es excesivo.

El hecho de que la volatilidad del CSI 300, el índice que mide la evolución de los trescientos principales valores de las bolsas de Shanghái y Shenzhen, esté en mínimos desde mayo, es visto por fuentes del sector como una muestra de la fuerte demanda institucional de acciones de la China continental.

Además, según Zhu Zhenxin, de Asymptote Investment Research, "vender ahora liberará posiciones (de inversión) para que (los componentes del 'equipo nacional') puedan ofrecer un impulso en otro momento de riesgo en el futuro", evitando así una burbuja -y su consiguiente explosión- como la de 2015. EFE

vec/lcl/rrt