Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 25 ene (EFE).- Steve Kerr, el entrenador de los Golden State Warriors, aseguró que el partido de este domingo contra los Minnesota Timberwolves en la ciudad de Mineápolis fue "uno de los más raros y tristes" de su carrera por el ambiente de la grada.

"La sensación en la grada era rarísima; fue uno de los partidos más extraños y tristes que me ha tocado vivir, y se notaba en el ambiente, completamente apagado", dijo Kerr en rueda de prensa al finalizar el duelo, ganado por los Warriors por 85-111.

El Timberwolves-Warriors debió disputarse anoche, pero los equipos y la NBA decidieron posponerlo tras la muerte a tiros de un hombre -Alex Pretti- a manos de agentes federales en el marco del operativo migratorio desplegado por el Gobierno de Donald Trump en Mineápolis.

La de Pretti fue la segunda muerte de personas que se oponen a las redadas migratorias a manos de agentes federales de ICE en pocos días en Mineápolis después de la de Renée Good el 7 de enero.

"Se notaba que ellos estaban lidiando con todo lo que ha pasado y con lo que ha vivido la ciudad. Fue una noche triste. Ganamos y estamos contentos, pero el ambiente era duro", añadió Kerr.

En varios tramos del partido, parte del público en el Target Center coreó consignas como "ICE out" ("fuera ICE").

Antes del partido, Kerr explicó que el aplazamiento había sido de mutuo acuerdo y dijo haber sentido "una sombra que se ha extendido sobre la ciudad", que vive protestas desde hace semanas contra este operativo ordenado por Trump.

Por su lado, Stephen Curry, que lideró con 26 puntos el triunfo de los Warriors, dijo haber pasado el sábado "pegado" a la televisión en el hotel del equipo, desde cuyas ventanas presenció las protestas que estallaron tras la muerte de Pretti.

"Tres horas seguidas, con temperaturas de unos 10 grados (23 bajo cero Celsius), fue bonito ver esa respuesta. Dice mucho de lo importante que era para esa gente hacer oír su voz, incluso en condiciones tan duras", dijo Curry.

La muerte de Pretti provocó este domingo el pronunciamiento del sindicato de jugadores de la NBA, que instó a sus miembros a "no permanecer en silencio".

"Ahora más que nunca debemos defender el derecho a la libertad de expresión y solidarizarnos con la gente de Minesota, que protesta y arriesga su vida para exigir justicia", dijo la organización que preside Fred VanVleet, de los Houston Rockets.

La estrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, fue uno de los primeros jugadores en pronunciarse en redes sociales: "Alex Pretti fue asesinado".

También se pronunció Breanna Stewart, la estrella de las New York Liberty de la WNBA. En un partido del torneo Unrivaled, Stewart salió a la pista con un cartel con el mensaje "abolir ICE".

"Nuestras comunidades merecen seguridad, dignidad y compasión. No trauma ni división. Decir "abolir ICE" significa defender políticas que fortalezcan a las familias y las comunidades, en lugar de alimentar el miedo y la violencia", dijo Stewart en redes sociales.

Pretti murió al interponerse entre los agentes migratorios y dos mujeres que protestaban contra sus operaciones, quienes estaban siendo empujadas por los funcionarios.

Varios agentes lo rodearon, lo inmovilizaron y, tras requisarle un arma que él portaba legalmente, le dispararon varias veces mientras estaba en el suelo, según muestran numerosos videos del suceso. EFE

at/laa