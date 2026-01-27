Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Caracas, 26 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este lunes con representantes de empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, para abordar la reforma de la ley de hidrocarburos que discute el Parlamento y con la que su Gobierno busca atraer inversiones privadas y extranjeras.

La reunión, celebrada en las instalaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en Caracas, forma parte de la fase de consulta pública que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, debe cumplir dentro del proceso para aprobar el proyecto de ley, después de someterlo al primero de los dos debates previstos.

Un "gigante productor" de petróleo

En su intervención, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria afirmó que se trata de una legislación "respetuosa" de la soberanía venezolana y que permitirá convertir al país suramericano en un "gigante productor" de hidrocarburos, con inversión privada.

"Esperamos con esta reforma captar importante flujo de la inversión internacional, y también de la inversión nacional, porque siempre hemos abierto la puerta y extendido la mano a los inversionistas", añadió.

A su turno, el representante de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, Mariano Vela, aseguró que están "preparados para continuar aportando" su experiencia en el país suramericano "con innovación tecnológica, un trabajo arduo, y con la tarea de crear un sector petrolero y de gas más competitivo", al tiempo que exaltó a Chevron "como un socio muy importante en el desarrollo y el crecimiento de la industria de los hidrocarburos" en Venezuela.

Rodríguez defendió el modelo "exitoso" de los contratos de participación productiva (CPP), como el que tiene Chevron para operar en el país, y destacó que ya hay 29 contratos de este tipo suscritos en la actualidad.

La presidenta encargada recordó que estas figuras contractuales fueron creadas amparadas en la ley antibloqueo, una legislación aprobada en 2020 para eludir las múltiples sanciones económicas impuestas por varios países.

Una inversión de 1.400 millones de dólares

La presidenta encargada estimó hoy que este año llegarán al país alrededor de 1.400 millones de dólares en inversión para el sector de hidrocarburos.

"El año pasado la inversión fue casi de 900 millones de dólares y para este año se estima y se proyecta una inversión de 1.400 millones de dólares", señaló Rodríguez.

En el encuentro también participaron líderes sindicales, inversionistas, representantes de prestadores de servicios, empresas mixtas y otras agrupaciones nacionales. De igual forma, compañías de China y Catar no especificadas.

También lideró la reunión el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, el chavista Jorge Rodríguez, quien defendió la reforma como necesaria ante la realidad venezolana y afirmó que "no hay nada más contrarrevolucionario" que la "rigidez".

El diputado subrayó que es momento de que "se dispare de manera exponencial la producción de petróleo" y defendió que la única forma de lograrlo es que "la inversión extranjera llegue, y de inmediato".

"No es que estamos bajando o regalando las regalías del petróleo", aclaró el parlamentario.

Como parte de las consultas previstas en el debate de la reforma de hidrocarburos, la mandataria encargada encabezó el domingo un encuentro con trabajadores de la refinería de la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui (noreste).

El sábado, el presidente del Parlamento lideró, también en Anzoátegui, la primera consulta pública de la reforma.

La legislación fue aprobada en primera discusión, pero se requiere de un segundo debate -artículo por artículo- para que el proyecto quede definitivamente sancionado como ley. Entre ambas deliberaciones se pueden proponer modificaciones.

"El pueblo de Venezuela tiene Gobierno"

El debate de esta reforma tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.

Sin embargo, Rodríguez insistió hoy en que "el pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo, el pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo".

El país ya recibió la semana pasada 300 millones de dólares "producto de la venta del petróleo", según la mandataria, días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por 500 millones de dólares.

"De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones", afirmó Rodríguez. EFE

ls/bam/lb/gpv/mrs

(video)