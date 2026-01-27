Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Moscú, 27 ene (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 20 drones ucranianos, la mitad que ayer, en una caída de la intensidad en el contexto de las negociaciones trilaterales para llegar a un acuerdo de paz.

"Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 19 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram, a lo que añadió que entre las 07:00 y 08:00 (hora de Moscú) derribaron otro dron que sobrevolaba territorio ruso.

Nueve de los aparatos fueron abatidos en la región fronteriza de Kursk, cinco en Krasnodar, uno en Oriol, otro en Bélgorod, y el último en Vorónezh.

Sin embargo, pasadas las 09:00 volvieron a emitir una alerta por drones en la región de Vorónezh, que comparte una pequeña franja fronteriza con Ucrania.

Tres drones fueron interceptados sobre el mar de Azov.

Ayer el parte castrense comunicó el derribo de 40 drones ucranianos durante la misma franja horaria, 34 de ellos en la región de Krasnodar.

El fin de semana Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieron en Emiratos Árabes Unidos para negociar el posible fin de la guerra.

El Kremlin aseguró que no se debe esperar un "rápido avance" en ellas e insiste en sus demandas iniciales así como conquistas territoriales. EFE

