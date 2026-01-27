Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Melbourne (Australia), 27 ene (EFE).- La número uno del mundo en el tenis femenino, Aryna Sabalenka, lanzó un llamado este martes al número uno masculino, Carlos Alcaraz, con quien dijo quiere grabar de nuevo un video de TikTok.

Al ser preguntada por el regalo que le haría a Alcaraz por su cumpleaños, ya que ambos comparten fecha el 5 de mayo, Sabalenka dijo que "le ofrecería grabar un baile en TikTok" y que el único regalo que esperaba por parte del español es "que diga que sí".

La entrevistadora bromeó con que el murciano le regalara un diamante, consciente de que "le encantan" a la bielorrusa, a lo que Sabalenka reaccionó entre risas, dudó un instante y se dirigió a su pareja en las gradas antes de responder en tono jocoso: "¿Te puedes marchar?".

"El año pasado lo obligué a grabar el video y creo que este año lo puedo conseguir de nuevo", dijo Sabalenka en una breve entrevista en pista tras su victoria frente a la estadounidense Iva Jovic por 6-3 y 6-0, en cuartos de final del Abierto de Australia.

En semifinales, la primera cabeza de serie se medirá a la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo, o a la ucraniana Elina Svitolina, una vez se resuelva el cruce hoy entre ambas en cuartos de final.

Mientras tanto, el líder del cuadro masculino tendrá este mismo martes su duelo de cuartos frente al australiano Alex de Miñaur, sexto del mundo, en un día en el que se esperan en Melbourne temperaturas de hasta 45 grados. EFE

emg/gbf

