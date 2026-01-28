Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bangkok, 28 ene (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, empieza este miércoles una visita de dos días a Vietnam, donde tiene previsto reunirse con altas autoridades del Gobierno, con el objetivo de elevar al más alto nivel la cooperación entre la Unión Europea (UE) con una de las economías más dinámicas de Asia.

El portugués, invitado a Hanói por el presidente vietnamita, Luong Cuong, viaja a Vietnam tras su paso por India, donde se cerró un histórico acuerdo comercial que representa cerca del 25 % del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global.

Sobre su visita a Hanói, el embajador de la UE en Vietnam, Julien Guerrier, adelantó en días previos que la UE está dispuesta a elevar los lazos con el país al nivel de Asociación Estratégica Integral "(el nivel más alto en la cooperación), lo que indica una cooperación más profunda en comercio, inversión, acción climática y seguridad", según es citado en la prensa oficialista.

Es la primera visita de Costa a Vietnam desde que asumió la presidencia del Consejo Europeo en 2024, aunque ya expresó en mayo pasado durante una conversación telefónica con el secretario general del Partido Comunista, To Lam, que la relación "merece elevarse a un nuevo nivel".

To Lam, reelegido la semana pasada como máximo líder del país para el próximo lustro, invitó a Costa a Vietnam para abordar el desarrollo de estas relaciones diplomáticas que comenzaron en 1990 y por las que hoy existen 98 proyectos de inversión de la UE en esa nación, valorados en unos 434,88 millones de dólares.

"La inversión extranjera directa (IED) total de la UE en Vietnam ascendió a 30.000 millones de dólares estadounidenses (excluyendo la inversión a través de terceros), lo que sitúa a la UE en el sexto lugar entre 140 países y territorios que invierten en Vietnam", indicó Hanói esta semana a través de medios oficialistas.

Solo en diciembre pasado, el comercio bilateral superó los 66.800 millones de dólares, un aumento interanual del 6,6 %.

La UE es el cuarto socio comercial más importante de Vietnam (después de China, Estados Unidos y Corea del Sur), el tercer mercado de exportación más importante (después de China y Estados Unidos) y el quinto mercado de importación más importante (después de China, la República de Corea, Japón y Taiwán).

Entretanto, Vietnam es el decimosexto socio comercial más importante de la UE y su principal socio comercial dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Vietnam y la UE mantienen cuatro acuerdos bilaterales en vigor, entre ellos uno de libre comercio, así como ocho mecanismos de cooperación y diálogo, que incluye uno en materia de seguridad y defensa. EFE

