Granollers y Zeballos vuelven a las semifinales en dobles
Es un nuevo intento de la pareja de lograr el título en el primer Grand Slam de la temporada que se les resiste. En esta ocasión tardaron una hora y veintiséis minutos en superar al duelo brasileño.
Melbourne (Australia), 28 ene (EFE).- La pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos volvieron a las semifinales del Abierto de Australia tras vencer en cuartos a los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos por 6-3 y 6-4.
Marcel Granollers y Horacio Zeballos se enfrentarán en semifinales a la pareja formada por el estadounidense christian Harrison y el británico Neal skupski que ganaron a los checos Petr Nouza y Patrik Rikl por 6-2 y 6-3
Granollers, de 39 años, y Zeballos, de 40, que juntos acumulan diez títulos, entre ellos los cinco del pasado año donde amarraron el Abierto de Estados Unidos y Roland Garros, abordan un nuevo intento por este torneo que al español se le ha resistido cuatro veces antes y al argentino en dos.
El Abierto de Australia es un evento que nunca han logrado ganar, ni siquiera alcanzar la final. Vuelven a unas semifinales que consiguieron antes en el 2022 y 2023 y que ha sido su tope en Melbourne hasta ahora.
Eliminados quedaron el salvadoreño Marcelo Arevalo y el croata Mate Pavic que perdieron ante el británico Luke Johnson y el polaco Jan Zielinski por 7-6(5) y 6-2 y jugarán las semifinales contra los australianos Jason Kubler y Marc Polmans que dejaron fuera a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul por 6-4 y 7-6(3). EFEapa-fc