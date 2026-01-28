Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Melbourne (Australia), 28 ene (EFE).- La pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos volvieron a las semifinales del Abierto de Australia tras vencer en cuartos a los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos por 6-3 y 6-4.

Es un nuevo intento de la pareja de lograr el título en el primer Grand Slam de la temporada que se les resiste. En esta ocasión tardaron una hora y veintiséis minutos en superar al duelo brasileño.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos se enfrentarán en semifinales a la pareja formada por el estadounidense christian Harrison y el británico Neal skupski que ganaron a los checos Petr Nouza y Patrik Rikl por 6-2 y 6-3

Granollers, de 39 años, y Zeballos, de 40, que juntos acumulan diez títulos, entre ellos los cinco del pasado año donde amarraron el Abierto de Estados Unidos y Roland Garros, abordan un nuevo intento por este torneo que al español se le ha resistido cuatro veces antes y al argentino en dos.

El Abierto de Australia es un evento que nunca han logrado ganar, ni siquiera alcanzar la final. Vuelven a unas semifinales que consiguieron antes en el 2022 y 2023 y que ha sido su tope en Melbourne hasta ahora.

Eliminados quedaron el salvadoreño Marcelo Arevalo y el croata Mate Pavic que perdieron ante el británico Luke Johnson y el polaco Jan Zielinski por 7-6(5) y 6-2 y jugarán las semifinales contra los australianos Jason Kubler y Marc Polmans que dejaron fuera a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul por 6-4 y 7-6(3). EFEapa-fc