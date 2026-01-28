Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Ciudad de Panamá, 27 ene (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario electo chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, se reunieron este martes por primera vez, en un encuentro bilateral que tuvo lugar poco después de su llegada a Panamá, donde participarán mañana en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, un encuentro bautizado como el Davos latinoamericano.

Lula y Kast llegaron por la tarde a Panamá, y como habían adelantado sus oficinas, mantuvieron este encuentro que transcurrió a puerta cerrada, sin que por el momento hayan transcendido declaraciones o posturas conjuntas.

A pesar de que pertenecen a polos opuestos en política, Lula ha destacado el compromiso de Brasil de seguir trabajando por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y los lazos económico-comerciales con Chile.

Así se lo manifestó a Kast al felicitarlo tras su triunfo en diciembre pasado.

Desde la Cancillería brasileña se había indicado antes del viaje que "es natural" que se produzcan estos encuentros con otros líderes, y más en un foro que contará también con la presencia en el acto inaugural del miércoles, de los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

"Estamos ya conversando con el presidente electo de Chile, (José Antonio) Kast. Mantenemos el diálogo con absolutamente todos los presidentes de la región y nuestras relaciones no dependen del ciclo político", remarcó la secretaria de América Latina y Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, en una rueda de prensa en Brasilia previa al viaje.

La diplomática mencionó, además, la posibilidad de otros encuentros bilaterales.

Padovan destacó así que, en el ámbito bilateral, Brasil tiene relaciones "intensas y profundas" con todos los países de la región, independientemente del signo político de sus gobiernos.

En este sentido, señaló que no ve con preocupación que varios países de la región hayan dado un giro reciente a la derecha, como en los casos de Bolivia y Chile, porque las relaciones diplomáticas y económicas son "mayores que el momento político".

"Hablamos con absolutamente todos", insistió. EFE

