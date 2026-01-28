Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 27 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá el miércoles en la sede del Departamento de Estado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, dos semanas después de que ella se reuniera con el presidente Donald Trump y le obsequiara su medalla del Nobel de la Paz.

Según la agenda oficial de Rubio, el encuentro será a puerta cerrada y tendrá lugar a las 13:00 hora local de Washington (18:00 GMT), después de que el jefe de la diplomacia estadounidense informe al Senado sobre la política del Gobierno de Trump hacia Venezuela, una audiencia prevista para las 10:00 hora local (15:00 GMT).

Machado se encuentra en la capital estadounidense desde que el pasado 15 de enero, se reunió con Trump en la Casa Blanca para tratar la situación en Venezuela tras el ataque estadounidense del 3 de enero que resultó en el derrocamiento y arresto de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Trump sostiene que tiene muy buena relación con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió el poder tras la captura del líder chavista.

Según el republicano, Estados Unidos tutela Venezuela y ha logrado acuerdos petroleros y obtenido la liberación de varios presos políticos.

Aunque en un inicio la Casa Blanca dejó a un lado del proceso de transición a Machado, Trump expresó su deseo de "involucrar" también a la opositora en el futuro de Venezuela tras reunirse con ella.

Antes de verse con Machado, Marco Rubio comparecerá por primera vez ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para detallar el plan de la Administración Trump con Venezuela tras la captura de Maduro.

En su discurso, que fue publicado este martes, Rubio advertirá que Trump no descarta el uso de la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

"Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan", expresará.

Según Rubio, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió el poder tras la caída del líder chavista, ha manifestado su intención de cooperar con Estados Unidos, se ha comprometido a abrir el sector energético de Venezuela a las empresas estadounidenses y a poner fin al envío de crudo para Cuba.

"Rodríguez es plenamente consciente del destino de Maduro; creemos que su propio interés personal coincide con el avance de nuestros objetivos", expresará. EFE

er/gad

(foto)