Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

TENIS ABIERTO AUSTRALIA

Melbourne (Australia). La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, disputa este sábado su cuarta final consecutiva en el Abierto de Australia en busca de su tercer título en Melbourne y el quinto Grand Slam de su carrera, ante la kazaja Elena Rybakina, que cuenta con un grande en su palmarés (Wimbledon 2022), en una reedición de la que ambas disputaron en 2023.

(Texto) (Foto)

. Previa de la final masculina del domingo, entre el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic.

.

FÚTBOL ESPAÑA

Redacción deportes. El Barcelona, líder de la Liga EA Sports española de fútbol, visita al Elche y el Atlético de Madrid, tercero a 8 puntos, juega en Valencia contra el Levante en la vigésima segunda jornada, en un sábado en el que también se juegan los partidos Oviedo-Girona y Osasuna-Villarreal.

(Texto) (Foto)

.

TENIS ABIERTO AUSTRALIA

Melbourne (Australia). El extenista español Rafael Nadal regresa este sábado al Abierto de Australia por primera vez desde su retirada, en un acto de homenaje a sus 20 años de carrera, durante los cuales conquistó el título en 2009 y 2022, y en el que seguirá este domingo de cerca la final que disputará su compatriota Carlos Alcaraz contra el serbio Novak Djokovic. Información de Edurne Morillo.

(Texto) (Foto)

------------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- NBA: Charlotte Hornets-San Antonio Spurs (20.00 GMT), Indiana Pacers-Atlanta Hawks (00.00), Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans (00.30), Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves y Miami Heat-Chicago Bulls (01.00) y Houston Rockets-Dallas Mavericks (01.30).

.

CICLISMO

- AlUla Tour, en Arabia Saudí. 5ª y última etapa, de 163,9 km.

- Cadel Evans Great Ocean Road Race femenina, en Geelong (Victoria, Australia).

- Challenge Ciclista Mallorca, España (hasta 1).

- Mundiales de ciclocrós, en Hulst (Países Bajos). Prueba femenina elite (14.00 GMT).

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Supergigante femenino en Crans Montana (Suiza) (10.00 GMT).

.

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo de saltos. Prueba Willingen (Alemania) (15.00 GMT).

.

FÚTBOL

- España. LaLiga EA Sports. 22ª jornada (FOTO): Oviedo-Girona (13.00 GMT), Osasuna-Villarreal (15.15), Levante-Atlético de Madrid (17.30), Elche-Barcelona (20.00).

- Inglaterra (jornada 24): Brighton-Everton, Leeds-Arsenal y Wolves-Bournemouth (15.00 GMT), Chelsea-West Ham (FOTO) (17.30) y Liverpool-Newcastle (FOTO) (20.00).

- Francia (jornada 20): París FC-Marsella (16.00 GMT).

- Italia (jornada 23) (FOTO): Nápoles-Fiorentina (17.00 GMT).

- Alemania (jornada 20): Hamburgo-Bayern Múnich (FOTO) (17.30 GMT).

- México: América recibe al Necaxa, San Luis al líder Guadalajara, Atlas a Mazatlán, Monterrey al Tijuana y León al Tigres UANL, en la cuarta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

- El Atlético Nacional y el Inter Miami, con Lionel Messi, disputan un amistoso (Texto) (Foto)

- Comienza la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos San Lorenzo-Central Córdoba, Independiente-Vélez Sarsfield, Atlético Tucumán-Huracán y Talleres-Platense (Texto)

- Previa de la final de la Supercopa Uruguaya, en la que Nacional y Peñarol pondrán en juego el primer título oficial de la temporada.

- Se inicia la tercera fecha del torneo Clausura hondureños con los partidos Victoria-Marathón y Olimpia-Juticalpa.

.

FÚTBOL SALA

- Eurocopa masculina en Lituania, Letonia y Eslovenia (hasta 7). Cuartos de final: Francia-Ucrania (15.00 GMT), en Riga; y Armenia-Croacia, en Kaunas (18.00).

.

MOTOCICLISMO

- Primeros entrenamientos (shakedown) de los equipos del Mundial de MotoGP en el circuito de Sepang. Segunda y última jornada.

.

OLIMPISMO

- Entrevista con la esquiadora mexicana Sarah Schleper, quien competirá junto a su hijo Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

.

TENIS

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1). (FOTO). Final femenina (08.30 GMT), entre la bielorrusa Aryna Sabalenka (1) y la kazaja Elena Rybakina (5).

. Homenaje al extenista español Rafael Nadal en el Abierto de Australia. Información de Edurne Morillo. (FOTO)

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com