Washington, 1 feb (EFE).- La estrella de la WNBA Caitlin Clark se estrenó este domingo como comentarista de la NBA en la cadena NBC durante el partido entre los New York Knicks y Los Angeles Lakers en el Madison Square Garden.

Clark participó en el programa 'Basketball Night in America' junto a Carmelo Anthony y Reggie Miller, entre otros, para ofrecer su análisis y comentarios del partido.

La estrella de las Indiana Fever bromeó en redes sociales sobre la llamativa diferencia de estatura en pantalla con sus dos compañeros: "La próxima vez usaré zancos".

Miller, leyenda de los Indiana Pacers, franquicia hermana de las Fever, aseguró durante la retransmisión que Clark y Tyrese Haliburton lo han desbancado: "Ahora soy el tercer mejor tirador del estado de Indiana".

"Ahora van Caitlin, Tyrese y luego yo", añadió Miller, a lo que Clark respondió entre risas: "Tendremos que preguntarle a Tyrese qué opina; no estoy segura de que esté de acuerdo".

'Basketball Night in America' reemplaza en NBC una vez terminada la temporada de NFL a 'Sunday Night Football', que es el programa con más audiencia de Estados Unidos.

Está previsto que Clark vuelva a participar en el programa el 29 de marzo, en ocasión del Oklahoma City Thunder-New York Knicks.

Clark, talento generacional que ha disparado el interés y las audiencias de la WNBA en sus dos temporadas con las Fever, se encuentra actualmente en pretemporada ya que la liga comenzará a principios de mayo. EFE

