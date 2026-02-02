Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Moscú, 2 feb (EFE).- Las garantías de seguridad necesarias para poner fin al conflicto ucraniano no pueden ser unilaterales y aplicarse solo a Ucrania, declaró hoy el expresidente ruso Dmitri Medvédev, quien rechazó nuevamente la presencia de tropas de Occidente en territorio ucraniano.

"Ya les dijimos a nuestros colegas del proceso de negociaciones de paz que estas garantías no pueden ser unilaterales. No deben ser garantías solo para Ucrania, sino garantías para ambas partes: Rusia y Ucrania. De lo contrario estas garantías no funcionarán", aseveró en una entrevista con TASS y otros medios.

Medvédev, conocido por sus comentarios soeces en las redes sociales, rechazó la insistencia con la que Occidente propone el envío de un contingente militar a Ucrania y reiteró que Rusia "no acepta este tipo de garantías".

Añadió que las exigencias rusas para el fin del conflicto han sido expresadas de modo público, "fueron transmitidas a los colegas estadounidenses durante la cumbre en Anchorage (Alaska)" y "se mantienen invariables".

Las garantías de seguridad, así como el tema de la cesión por parte de Ucrania del Donbás y el control de la central nuclear de Zaporiyia están entre los principales temas de las negociaciones de paz celebradas entre Rusia y Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó la semana pasada ceder el Donbás y la central nuclear de Zaporiyia, condiciones respecto a las cuales el Kremlin mantiene una posición inclaudicable. EFE

