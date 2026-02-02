Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Redacción Deportes, 1 feb (EFE).- Los Seattle Seahawks llegaron este domingo a San Francisco para el Super Bowl LX de la NFL que disputarán el próximo domingo ante los New England Patriots en el Levi's Stadium.

"Los días serán un poco diferentes. La intención es mantenernos enfocados en las cosas que podemos controlar; es emocionante. Es una oportunidad para hacer algo grandioso, por lo que confío en nuestros chicos, que han estado geniales. Saben que tenemos un objetivo en mente; así que hay que salir y hacerlo realidad", afirmó Mike Macdonald, entrenador del equipo.

Macdonald, quien llegó a los Seahawks en la temporada 2024 para su primera experiencia como entrenador en jefe, se tomó su tiempo al bajar del avión para tomar varias fotografías del momento, algo que permitió que el veterano apoyador DeMarcus Lawrence fuera el primero en descender para ser ovacionado a la distancia por un grupo de aficionados.

Algo detrás apareció Sam Darnold, quarterback de 28 años.

"Siempre busco mejorar. Lo mejor de este deporte es que ganas partidos, ganas el campeonato de la Conferencia Nacional y de todas maneras siempre hay formas de mejorar. Hay cosas en las que podemos hacerlo de manera más efectiva y qué mejor que este momento", afirmó el mariscal de campo.

Darnold, con ocho años en la NFL, es el primer quarterback de la clase 2018 del Draft, que comparte con Josh Allen, Lamar Jackson y Baker Mayfield, que arriba a un juego por la disputa del trofeo Lombardi.

Durante la semana previa al partido por el título de la NFL, los Seahawks entrenarán en las instalaciones de la Universidad Estatal de San José.

Es la cuarta vez que Seattle llega al duelo por el campeonato.

Tiene una victoria, en el Super Bowl XLVIII ante los Denver Broncos, y dos derrotas, una contra los New England Patriots, de Tom Brady, la cual ocurrió en la edición XLIX; la otra sucedió en el Super Bowl XL contra los Pittsburgh Steelers. EFE

as/jsm/gbf