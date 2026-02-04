Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Tokio, 4 feb (EFE).- Tetsuya Yamagami, condenado a cadena perpetua por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, apeló este miércoles la sentencia por considerarla "injusta" al no reconocer atenuantes por las circunstancias personales que lo llevaron a cometer el crimen, según afirmaron sus abogados.

"Tras consultar con el acusado, hemos presentado un recurso de apelación con la esperanza de tener la oportunidad de que se corrija el veredicto injusto de primera instancia", declaró el abogado Masaaki Furukawa, quien forma parte de la defensa de Yamagami, en declaraciones a la agencia local de noticias Jiji.

Este miércoles vencía el plazo para apelar la condena de cadena perpetua contra Yamagami impuesta en enero por el Tribunal de Distrito de la ciudad occidental de Nara, donde tuvo lugar el suceso.

El japonés, de 45 años, fue condenado por disparar a quemarropa dos veces con un arma de fabricación casera al exmandatario en las calles de la ciudad cuando participaba en un acto electoral en 2022, que resultó en su fallecimiento.

El incidente destapó un escándalo de vínculos de la esfera política japonesa con la polémica Iglesia de la Unificación, también conocida como 'secta Moon', que según Yamagami arruinó su vida al instar a su madre a entregarles grandes cantidades de dinero, entre otras desgracias familiares vinculadas al grupo.

Algunas teorías sostienen que llegó a Japón con la ayuda del ex primer ministro Nobusuke Kishi, abuelo de Abe, lo que llevó a Yamagami a descargar su rencor sobre su heredero político.

Durante el juicio, uno de los puntos de mayor controversia fue hasta qué punto debían tenerse en cuenta las circunstancias del acusado como un atenuante para la condena.

La defensa de Yamagami pedía una condena máxima de 20 años de prisión, pero el tribunal de Nara desestimó sus argumentos, lo que dejó a los abogados del condenado insatisfechos.

Yamagami, que no ha manifestado descontento público con la sentencia, habría accedido a apelar tras consultar con su equipo, de acuerdo a filtraciones a la prensa local.

Fundada en 1954 en Corea del Sur, donde es objeto de un creciente escrutinio por sus donaciones a políticos, la agrupación es conocida por sus bodas masivas y entre los puntos que investigó el Gobierno japonés a raíz del asesinado de Abe están las denominadas 'ventas espirituales' del grupo, con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados. EFE

mra/daa/rrt