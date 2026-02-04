Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Teherán, 4 feb (EFE).- Irán afirmó que la fecha y localización de las próximas conversaciones nucleares con Estados Unidos no han sido confirmadas aún, en medio de nuevas tensiones tras el derribo de un dron iraní por las fuerzas estadounidenses en el mar Arábigo.

“Se están llevando a cabo consultas para determinar el lugar donde se celebrarán las conversaciones”, informó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, según recoge la agencia estatal IRNA.

Baghaei puntualizó que las negociaciones se producirán en los “próximos días”, pero no confirmó cuánto exactamente.

La fuente indicó que varios países regionales han expresado su disposición para acoger las negociaciones, entre ellos Omán y Turquía.

Estambul precisamente ha sonado en los últimos días como la ciudad donde se podrían reunir este viernes el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una suerte de cumbre regional a la que asistirían además representantes de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, según informaron medios estadounidenses.

Sin embargo, el medio estadounidense Axios ha apuntado que Teherán prefiere que Omán acoja una reunión bilateral entre Irán y Estados Unidos, y busca evitar una cumbre regional.

En cualquier caso se trataría del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado tras el comienzo de la guerra que inició Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

Desde entonces, Teherán se negó a negociar su programa nuclear con Washington, pero ha cedido ahora tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar al país persa si no se siente a la mesa de negociaciones.

Esas amenazas han sido acompañadas con el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes, que Trump envió después de que afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Según el balance oficial, en las protestas hubo 3.117 muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos.

En la jornada de ayer se produjo un incidente cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que habían derribado un dron iraní que se aproximó a l portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo.

Irán admitió que perdió el contacto con un dron Shahed-129 en aguas internacionales por motivos que investiga, pero aseguró que cumplió con éxito su misión de transmitir imágenes de movimientos militares en la zona cercana a la República Islámica. EFE

jlr/rml