Redacción deportes, 4 feb (EFE).- El español Joan Mir ha conseguido poner a Honda al frente de la clasificación de los 'test' de Sepang con un muy buen tiempo (1:56.874), mientras que, en el caso de Yamaha, han saltado todas las alarmas con el rendimiento del motor, que ha obligado a cesar toda actividad de los pilotos del fabricante de Iwata.

Ausente Fabio Quartararo (Yamaha YZF M 1 V4), que sufrió una caída el primer día en la que se rompió un dedo de la mano y que le obligó a dejar los 'test',sacó a la luz con esa caída un problema de seguridad y rendimiento del nuevo motor V4 de Yamaha.

Ese percance hizo que los responsables del equipo Yamaha tomasen la decisión de dejar a todos sus pilotos sentados en talleres sin salir a pista en este segundo día hasta que mejore la situación, lo que les podría dejar inéditos en el resto de los 'test' de Sepang.

En pista, Joan Mir demostró que la nueva Honda RC 213 V con el neumático blando se puede mostrar a un muy bien nivel, el que demostró el piloto español al ser el primero en bajar del 1:57 con un registro de 1:56.874, al que sólo se acercó en la sesión matinal el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) con 1:56.983.

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), repitió la actuación de la primera jornada, y en la sesión matinal se lo tomó con cierta calma al rodar en 1:58.386 como mejor tiempo, lejos del 1:57.018 del martes.

Entre los que mejoraron notablemente estuvo el español Pedro Acosta (KTM RC 16), que pasó del 1:58.313 del primer día, al 1:57.116 de la mañana del miércoles, que le aupó hasta la cuarta plaza, justo por delante del también piloto de KTM Maverick Viñales, que 'arañó' una décima de segundo a su mejor tiempo para ponerse con 1:57.126.

Salvo Yamaha, en las diez primeras posiciones se pudo ver la Honda de Joan Mir, las Ducati de los italianos Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio y Francesco Bagnaia, las KTM de los españoles Pedro Acosta y Maverick Viñales y del italiano Enea Bastianini, y las Aprilia del italiano Marco Bezzecchi, el español Raúl Fernández y el japonés Ai Ogura. EFE

