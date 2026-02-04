Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bogotá, 3 feb (EFE).- El senador y precandidato presidencial del partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció este martes que se inscribirá directamente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del próximo 31 de mayo si el Consejo Nacional Electoral (CNE) le impide participar en la consulta de la izquierda prevista para el 8 de marzo.

“Lo digo con total firmeza y determinación: si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el Pacto Histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”, afirmó Cepeda durante un mitin en Bogotá.

El análisis del caso ya fue sometido a votación en el CNE, pero terminó dividido, con un resultado de cinco votos contra cuatro, sin que se alcanzara una decisión definitiva.

Ante esa falta de consenso, el organismo activó el mecanismo de conjueces, juristas externos llamados de manera excepcional para destrabar decisiones cuando no hay mayorías claras al interior de la autoridad electoral.

En paralelo, el proceso se ha visto retrasado por la situación de uno de los conjueces inicialmente designados, quien se declaró impedido por haber sido abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien Cepeda mantiene una batalla jurídica.

La recusación fue presentada por una de las partes y aceptada este martes, lo que obligó al CNE a apartarlo del caso y a designar un nuevo conjuez para continuar con el estudio de fondo.



El lío jurídico

La controversia se centra en si Cepeda incurre o no en una doble participación en consultas, debido a que ya hizo parte de una realizada el pasado 26 de octubre.

En ese proceso fue elegido como candidato del Pacto Histórico con 1.540.391 votos, el 65,13 % del total, frente a 678.962 votos de la exministra de Salud Carolina Corcho.

Mientras algunos sectores sostienen que la normativa electoral impide competir en más de un mecanismo de selección dentro del mismo proceso electoral, el equipo del precandidato argumenta que esa consulta fue de carácter partidista y no interpartidista, por lo que sostienen que no existiría una inhabilidad para participar en la del próximo 8 de marzo.

En ese escenario, Cepeda denunció este martes una “operación antidemocrática” en contra de su campaña que, según dijo, busca impedir su participación en el proceso interno de la izquierda.

“Lo que está ocurriendo constituye una operación antidemocrática en la historia del país”, dijo el dirigente, quien también cuestionó decisiones del CNE que, a su juicio, afectan al Pacto Histórico, como la anulación de listas al Congreso en varias regiones.

Según Cepeda, se trata de “una grave violación masiva de derechos a una fuerza política”, que la priva de participar en condiciones de igualdad en las elecciones. EFE

enb/jga/eav

