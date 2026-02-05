Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bangkok, 5 feb (EFE).- Las autoridades australianas declararon este jueves como "acto terrorista" el ataque con explosivo, que no detonó ni provocó heridos, ocurrido la semana pasada contra una marcha en favor de los derechos indígenas en el oeste del país.

Un hombre de 31 años permanece detenido por este incidente, acusado de lanzar un artefacto explosivo de fabricación casera contra una manifestación pacífica que discurría el 26 de enero en la ciudad de Perth.

El sospechoso ya fue acusado de dos delitos, por causar daños y poseer explosivos, al que se sumará la acusación de "participar en un acto terrorista", informó hoy el líder político del estado de Australia Occidental, Roger Cook, cuya capital es Perth.

"Afortunadamente (el artefacto explosivo) no detonó. De no haber sido así, podríamos haber presenciado un incidente con un gran número de víctimas, heridos y posibles pérdidas de vidas", dijo Cook en su cuenta de Facebook, condenando enérgicamente el incidente.

Según la denuncia presentada por la Policía, el ataque contra aborígenes y otros manifestantes pacíficos "estuvo motivado por una ideología racista y de odio", remarcó Cook.

De acuerdo con la investigación policial, el detenido arrojó el dispositivo explosivo desde una pasarela contra la concentración en favor de los derechos de los aborígenes durante el Día de Australia, en la que participaban unas 2.500 personas.

Un ciudadano alertó a los oficiales, quienes detuvieron al sospechoso y llamaron a una unidad de artificieros para analizar el dispositivo, "que contenía una mezcla de sustancias químicas volátiles y potencialmente explosivas".

La Policía registró la residencia del sospechoso, donde se encontró "material compatible con la fabricación de explosivos caseros".

Este incidente sucedió alrededor de mes y medio después del ataque terrorista perpetrado el pasado 14 de diciembre por dos individuos, inspirados por la ideología del Estado Islámico, contra un acto de la comunidad judía en la popular playa de Bondi, en Sídney, que dejó 16 muertos, incluido un asaltante.

El Día de Australia, que conmemora la llegada en 1788 de la primera flota británica al puerto de Sídney, es considerado por sus detractores un vestigio de la colonización y recuerdo de los abusos contra los pueblos aborígenes.

Cada año, miles de personas marchan por las ciudades más importantes del país para reclamar mayores derechos para los pueblos originarios.

La población indígena de Australia, que actualmente representa algo más del 3,8 % de los más de 26 millones de habitantes del país, sufrió una discriminación sistemática, separaciones forzosas de sus familias y fue desposeída de sus tierras desde la colonización británica, situación que no ha sido plenamente reparada. EFE

