Teherán, 5 feb (EFE).- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, afirmó que su país ha mejorado sus misiles balísticos en todos los aspectos técnicos, unas declaraciones que se producen en vísperas de las negociaciones nucleares iraní-estadounidenses en las que Washington busca limitar este tipo de armamento del país persa.

“Irán ha reforzado su capacidad de disuasión mediante la mejora de sus misiles balísticos en todos los aspectos técnicos”, dijo anoche Musaví durante una visita a una base de la Guardia Revolucionaria, informó la agencia Mehr.

“Estamos preparados para hacer frente a cualquier acción que emprenda el enemigo”, añadió el general.

Las declaraciones de Musaví se producen cuando Irán y Estados Unidos mantendrán mañana viernes negociaciones nucleares en Omán, según anunció ayer el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Estados Unidos busca principalmente limitar el programa nuclear iraní, pero también el arsenal de misiles balísticos de la República Islámica y el apoyo a grupos regionales como Hizbulá, algo que Teherán rechaza.

Irán posee un potente programa de misiles y cuenta con proyectiles balísticos capaces de alcanzar hasta 2.000 kilómetros, suficiente para llegar a Israel, como se demostró durante la guerra de los doce días cuando Teherán lanzó a diario ataques contra territorio israelí.

Las negociaciones llegan tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

Esas amenazas han estado acompañadas del despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- junto con miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Las negociaciones se producirán tras las protestas en las que Irán reconoce que murieron 3.117 personas, una cifra que organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.872, si bien continúa verificando más de 11.000 denuncias de posibles muertes. Además denuncia más de 40.000 arrestos.

La relatora especial de la ONU para Irán, la japonesa Mai Sato, ha señalado a medios estadounidenses que informes de médicos dentro de Irán indicaban que podrían haberse registrado hasta 20.000 muertos por la represión, aunque según Naciones Unidas estas cifras siguen siendo difíciles de corroborar. EFE

