Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 5 feb (EFE).- El Ministerio de Exteriores chino evitó este jueves concretar posibles visitas, nuevos contactos o contenidos adicionales tras la conversación telefónica mantenida en la víspera entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y remitió a los comunicados oficiales ya difundidos sobre la llamada.

El portavoz de la Cancillería Lin Jian sostuvo hoy en la rueda de prensa diaria del organismo que los contactos entre Xi y Trump, así como la videoconferencia mantenida el mismo día con el presidente ruso, Vladímir Putin, "fueron organizados de acuerdo con las agendas de los líderes", y añadió que China ya había publicado "comunicados detallados" sobre ambas interacciones, sin ofrecer más precisiones.

Preguntado por informaciones sobre una posible visita de Xi a la Casa Blanca a finales de este año, Lin se limitó a señalar que los jefes de Estado de China y Estados Unidos "mantienen comunicación e interacción", pero subrayó que "sobre la cuestión concreta mencionada no tengo ninguna información que proporcionar en este momento".

La Cancillería tampoco detalló si están previstos nuevos contactos de alto nivel entre ambos países ni aclaró el calendario de una eventual visita de Trump a China, mencionada previamente por el mandatario estadounidense.

La postura de Exteriores se mantuvo en una línea de contención informativa, centrada en confirmar la existencia de los contactos entre líderes y en evitar anticipar próximos pasos en la relación bilateral, en un momento de atención internacional sobre la evolución del diálogo entre las dos potencias.

El portavoz evitó asimismo pronunciarse sobre la expiración del tratado START III de desarme nuclear entre Estados Unidos y Rusia, pese a las conversaciones mantenidas por Xi tanto con Trump como con Putin, y volvió a remitir a los comunicados ya publicados.

Xi y Trump mantuvieron una conversación telefónica el miércoles, confirmada por Washington y Pekín, que el presidente estadounidense calificó de "excelente" y "exhaustiva".

En un mensaje en su red social, Trump indicó que abordaron comercio, defensa y Taiwán, así como su previsto viaje a China en abril, que dijo "estar deseando hacer", aunque sin fechas concretas.

China señaló por su parte que Xi subrayó la necesidad de "gestionar adecuadamente las diferencias" y recalcó que la cuestión de Taiwán es "el asunto más importante" en las relaciones bilaterales.

Según el comunicado de Pekín, Trump afirmó que "concede importancia" a las preocupaciones de China sobre la cuestión de Taiwán y expresó su disposición a mantener una relación "buena y estable" con el gigante asiático durante su mandato. EFE

gbm/ah