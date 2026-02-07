Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 7 feb (EFE).- Al menos cinco personas murieron este sábado por una explosión en el taller de una empresa situada en el condado de Shanyin, en la provincia central china de Shanxi, informó la cadena estatal CCTV.

El siniestro se produjo de madrugada en un taller de la compañía Jiapeng Biotechnology, ubicado en el citado condado, que se encuentra bajo la administración de la ciudad de Shuozhou.

Tras intensas labores de búsqueda y rescate, los equipos de emergencia confirmaron a las 10:38 horas (02:38 GMT) el hallazgo de cinco personas que habían quedado atrapadas tras la explosión, todas ellas sin signos vitales.

Las causas del suceso continúan bajo investigación, según CCTV.

Los accidentes industriales son relativamente frecuentes en China, donde persisten deficiencias en los protocolos de seguridad y una aplicación irregular de las normativas vigentes.

El pasado 18 de enero, una explosión en una planta de placas de acero en la región septentrional de Mongolia Interior dejó diez muertos, mientras que otro incidente similar en una fábrica de fuegos artificiales del condado de Linli, en la provincia central de Hunan, causó nueve fallecidos y veintiséis heridos en junio del año pasado. EFE

