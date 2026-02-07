Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Berlín, 7 feb (EFE).- El ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmigal, denunció un "ataque masivo" ruso en la noche del viernes a este sábado contra la infraestructura energética ucraniana.

"Los criminales rusos han vuelto a realizar un ataque masivo contra las infraestructuras energéticas de Ucrania", señaló en su cuenta de Telegram Shmigal, que apuntó que el bombardeo sigue su curso.

"El ataque continúa" y "los trabajadores están listos para comenzar las reparaciones tan pronto como la situación lo permita", indicó.

Según el titular de Energía ucraniano, el ataque ruso tuvo como objetivo dos subestaciones y líneas que son "la base de la red eléctrica de Ucrania", además de dos instalaciones dedicadas a la generación eléctrica, una en Dobrótvir y otra en Burshtín, ambas en el oeste ucraniano.

Cómo consecuencia del ataque, la empresa energética ucraniana Ukrenergo realizó una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia. EFE

smm/rml