Guayaquil (Ecuador), 9 feb (EFE).- La Policía ecuatoriana entregó a autoridades colombianas a un hombre considerado como un "objetivo de alto valor", detenido en la provincia fronteriza de Carchi, y que tiene una orden de captura en su país por desaparición forzada y hurto, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El ministro identificó al ciudadano colombiano como Edisson Ferney Torres Bonilla, quien era "miembro activo del grupo delictivo Los de la Frontera", según señaló en su cuenta de la red social X.

Torres fue capturado por agentes policiales en Tulcán, capital de Carchi, que limita con el departamento colombiano de Nariño; y fue entregado en el puente fronterizo de Rumichaca, el principal paso entre ambos países.

"No hay escondite para ningún delincuente, venga de donde venga", agregó el titular de Interior.

Esta captura y entrega se realiza en medio de la guerra comercial en la que están inmersos ambos países, iniciada el 21 de enero por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien anunció un arancel de 30 % a productos colombianos ante la supuesta falta de "acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al narcotráfico en la frontera.

Tras esa decisión, Colombia dijo que impondría un arancel idéntico a más de 50 productos ecuatorianos y también suspendió el suministro de electricidad a Ecuador.

En respuesta, el Gobierno ecuatoriano elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol por uno de sus principales oleoductos.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y la colombiana, Rosa Villavicencio se reunieron el viernes el Quito junto a ministros de ambos países, pero los aranceles no se levantarán hasta que se firme un acuerdo en temas como el de la seguridad fronteriza, según precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para enfrentar a las bandas del crimen organizado, que han sido catalogadas como "terroristas", aunque esa medida no ha logrado disminuir la violencia, pues el país cerró 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar 9.216. EFE

