Pekín, 10 feb (EFE).- La automotriz china NIO actualizará de forma remota el software de 246.229 vehículos eléctricos de los modelos ES8, ES6 y EC6 por un fallo que puede afectar temporalmente a la visualización de información clave en las pantallas del vehículo, informó este lunes la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China.

El organismo detalló en su página web que los vehículos afectados fueron producidos entre el 16 de marzo de 2018 y el 16 de enero de 2023.

En determinadas condiciones, un problema de software puede provocar apagados de corta duración del cuadro de instrumentos y de la pantalla central de control, lo que impediría mostrar datos esenciales para la conducción, como información sobre el estado del vehículo, avisos de avería o funciones de desempeño, lo que supone un "riesgo potencial para la seguridad", según la Administración.

La institución explicó que la compañía solucionará el problema mediante una actualización gratuita del software a través de programación inalámbrica (OTA).

Para los vehículos que no puedan recibir la actualización de forma remota, el fabricante se pondrá en contacto con los propietarios para realizar la intervención a través de sus centros de servicio.

NIO, con sede en la ciudad oriental de Shanghái, es uno de los principales fabricantes chinos de vehículos eléctricos y compite en el segmento medio y alto del mercado local. La firma ha expandido ya su presencia a algunos países europeos como Alemania, Suecia o Países Bajos. EFE

