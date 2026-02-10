Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 9 feb (EFE).- Los Oklahoma City Thunder evitaron este lunes lo que habría sido su tercera derrota consecutiva por primera vez en dos años al imponerse a los Lakers, mientras que Donovan Mitchell forzó una falta personal para dar el triunfo a los Cavaliers en Denver, en una noche marcada por caóticas peleas en Charlotte y Mineápolis.

Los Thunder habían perdido sus últimos dos partidos frente a los San Antonio Spurs y los Houston Rockets, y el encuentro en el Crypto.com Arena se les complicó por minutos, en un duelo descafeinado sin Shai Gilgeous-Alexander ni Luka Doncic.

Jalen Williams fue determinante en su regreso tras perderse los últimos diez partidos por lesión, anotando 23 puntos, 13 de ellos durante el último cuarto. Sin Gilgeous-Alexander, fue Williams que asumió los galones en los Thunder, líderes del Oeste con un 41-13.

Oklahoma City dominó el ecuador del partido, con un 58-67 al descanso, pero los Lakers iniciaron el segundo cuarto con más energía, liderados por los veteranos LeBron James (22 puntos) y Marcus Smart (19 puntos).

Pese a ponerse por delante en el tercer cuarto, Oklahoma City se impuso por 110-119.

Oficio de los Cavaliers

El combo de Donovan Mitchell y James Harden le sigue funcionando a los Cleveland Cavaliers (33-21). Entre los dos sumaron en Denver 54 puntos; añadiendo a Jarrett Allen, 76.

Los Denver Nuggets (34-20) dominaron el marcador prácticamente de inicio a fin, pero los Cavaliers no les dieron un respiro, con ventajas casi siempre por debajo de los diez puntos.

A 32 segundos del final, Harden empató el partido 117-117 con un triple; Tim Hardaway Jr. falló su intento de triple para Denver y Mitchell tomó el balón para la última posesión del partido.

Con solo décimas en el reloj, provocó una falta personal de Jamal Murray, metió los dos tiros libres y dio el triunfo -sin demasiada épica- a los Cavaliers por 117-119.

Tras un tiempo muerto, Nikola Jokic tuvo tiempo de intentar con un triple el milagro, pero no llegó a tocar la anilla. El serbio, sin embargo, sumó otro triple-doble a su colección con 22 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias.

Peleas en Charlotte y Mineápolis

Los partidos entre los Charlotte Hornets y los Detroit Pistons, así como entre los Minnesota Timberwolves y los Atlanta Hawks, derivaron en caóticas peleas sobre la pista.

Los Pistons (39-13) cortaron la racha nueve triunfos consecutivos de los Hornets con un triunfo por 104-110, la mejor en 25 años para la franquicia de Charlotte.

Pero el duelo lo marcó una trifulca en el tercer cuarto, que acabó con las expulsiones de Moussa Diabaté, Miles Bridges, Jalen Duren e Isaiah Stewart. El entrenador de los Hornets, Charles Lee, también terminó expulsado tras explotar contra un árbitro minutos más tarde.

Cade Cunningham estuvo cerca del triple-doble liderando a Detroit con 33 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.

Pero la de Charlotte no fue el único incidente. En Mineápolis, Naz Reid y Mouhamed Gueye se enfrascaron en otra pelea que también terminó con los dos expulsados.

Los Timberwolves (33-22) superaron a los Hawks 138-116 gracias a la renta que amasaron en el segundo cuarto con un parcial de 40-22. Anthony Edwards anotó 30 puntos para los 'Wolves', mientras que CJ McCollum hizo 38 para Atlanta.

Además de estos partidos, este lunes los Golden State Warrios se impusieron 114-113 a los Memphis Grizzlies con una canasta en el último minuto del brasileño Gui Santos para culminar una remontada de 17 puntos en contra.

Los Orlando Magic derrotaron 118-99 a los Milwaukee Bucks y los Portland Trail Blazers superaron 135-118 a los Philadelphia 76ers.

Los New Orleans Pelicans vencieron 120-94 a los Sacramento Kings, en un partido en el que Russell Westbrook alcanzó los 27.000 puntos en la NBA, convirtiéndose en el jugador número 14 en lograr esta marca.

Los Brooklyn Nets, del español Jordi Fernández sumaron su segunda victoria seguida imponiéndose 123-115 a los Chicago Bulls, mientras que los Utah Jazz ganaron por 111-115 frente a los Miami Heat pese a volver a sentar a todos sus estrellas en el último cuarto. EFE

at-fc

(foto)