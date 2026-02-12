Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Buenos Aires, 11 feb (EFE).- El tenista local Francisco Cerúndolo (19), máximo favorito del Abierto de Argentina ATP 250, se estrenó este miércoles con un triunfo por 6-0 y 7-6(6) ante el boliviano Hugo Dellién (167), en una jornada de octavos de final con muchas sorpresas en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El porteño subcampeón de la edición anterior tuvo que emplear una hora y 24 minutos para imponerse ante su rival boliviano y acceder a los cuartos de final, donde se enfrentará ante el checo Vito Kopriva (95), que dio una gran sorpresa al derrotar al italiano Mateo Berretini (58), octavo preclasificado del torneo, por 6-4 y 6-3.

En otro resultado sorprendente de este miércoles, el brasileño Joao Fonseca (33), segundo preclasificado y campeón defensor, cayó ante el chileno Alejandro Tabilo (71) por 6-3, 3-6 y 7-5 luego de dos horas y 25 minutos de acción en la pista central Guillermo Vilas del escenario porteño.

Tabilo se cruzará en cuartos de final con el local Tomás Etcheverry (54) y octavo preclasificado, que en el turno vespertino se impuso en el duelo de argentinos ante Román Burruchaga (104) por 7-6(5), 6-7(3) y 6-4 luego de tres horas y 41 minutos de juego.

El quinto partido de la jornada fue el que marcó el final de la primera ronda con el triunfo de Mariano Navone (73) frente al estadounidense Emilio Nava (81) por 6-2 y 6-1 en apenas una hora y 4 minutos, para citarse en octavos de final ante Camilo Uno Carabelli, que viene de conquistar el domingo el Challenger de Rosario.

A lo largo de la historia este torneo contó con grandes figuras del tenis mundial ganadores de este título como el argentino Guillermo Vilas (máximo ganador con 8 conquistas), los españoles Rafael Nadal (2015), Carlos Alcaraz (2023), David Ferrer (2012, 2013 y 2014) y Carlos Moya (1995, 2003 y 2006), el brasileño Gustavo Kuerten (2001), el checo Ivan Lendl (1981) y el austríaco Dominic Thiem (2016 y 2018), entre otros. EFE

fca/laa