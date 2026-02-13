Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 12 feb (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este jueves que espera reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, y subrayó la necesidad de poner fin a la guerra en Ucrania.

"Creo que estará allí y hay una oportunidad de verlo. Creo que está en mi agenda, no estoy 100 % seguro, pero estoy seguro de que lo haremos", dijo antes de partir hacia Múnich.

Zelenski ha señalado que asistirá a la reunión de alto nivel si la situación de seguridad en su país lo permite. Preguntado por los bombardeos rusos, Rubio los calificó de "terribles" y defendió los esfuerzos diplomáticos para terminar el conflicto.

"Es una guerra. Por eso queremos que termine. La gente está sufriendo. Es la época más fría del año. El sufrimiento es inimaginable", afirmó.

Rubio, que tiene previsto pronunciar un discurso el sábado, consideró que su mensaje será "bien recibido" y sostuvo que la conferencia se celebra en "un momento decisivo" para el orden internacional.

"El viejo mundo ya no existe (…) vivimos en una nueva era en geopolítica", indicó, al tiempo que defendió la necesidad de redefinir prioridades y alianzas.

El jefe de la diplomacia estadounidense también dijo que está seguro de que "alguien planteará" la cuestión de Groenlandia durante la conferencia, aunque aseguró que la Administración está trabajando en ese asunto. EFE

