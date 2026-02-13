Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Moscú, 13 feb (EFE).- Occidente destruye todos los mecanismos de cooperación en la región ártica y de hecho han bloqueado el funcionamiento del Consejo Ártico, denunció hoy el viceministro de Exteriores de Rusia, Alexandr Grushkó, tras el anuncio de la OTAN de su misión 'Centinela del Ártico'.

"Se desmontan de modo deliberado todos los mecanismos de cooperación pacífica, de facto se ha bloqueado el trabajo del Consejo Ártico, que era el principal espacio internacional para coordinar la situación en el Ártico, para promover la cooperación", aseveró en una entrevista con el periódico ruso Izvestia.

En tanto, el alto diplomático ruso destacó que "justamente en esta región la cooperación internacional es necesaria como nunca antes".

Grushkó indicó que esta ruptura de relaciones es usada para militarizar la región y convertirla en una arena de enfrentamientos directos.

"La arquitectura de paz de la región del Ártico, erigida durante décadas, está siendo desmontada, ya que Occidente tacha la experiencia de largos años de interacción constructiva", estimó.

El viceministro de Exteriores observó que "ahora todos ellos han comenzado a decir que el Ártico no es una zona de bajas tensiones".

"Ahora esto ha sido declarado arena de enfrentamientos, donde ellos, y me refiero a la OTAN y a la Unión Europea, quieren enfrentarse no solo a Rusia, que supuestamente militariza la región, sino también a China", zanjó.

El Mando Aliado de Operaciones de la OTAN, responsable de la planificación y ejecución de todos los ejercicios, actividades y operaciones de la Alianza, inició este miércoles la misión 'Centinela del Ártico' para "reforzar aún más la postura" en el Ártico y el Alto Norte.

La iniciativa sigue a la reunión celebrada el mes pasado en Davos (Suiza) entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general aliado, Mark Rutte, en la que acordaron que la OTAN asumiera colectivamente "mayor responsabilidad en la defensa de la región, teniendo en cuenta la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China en la zona". EFE

