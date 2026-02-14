Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Lima, 13 feb (EFE).- El canciller de Perú, Hugo de Zela, afirmó este viernes que Perú no tiene por qué elegir entre Estados Unidos o China y aseguró que esta elección no le interesa ni le conviene al país andino, a raíz de la polémica diplomática entre ambas potencias en suelo peruano.

"No es que tengamos que elegir entre un país u otro eso, no le interesa ni le conviene al Perú", dijo De Zela en una entrevista en Canal N, donde explicó que las relaciones con ambas naciones son distintas, siendo con China comercial y de inversiones y con Estados Unidos estratégica.

Aseguró que Perú tiene buena relación con ambos países y subrayó que no les conviene "caer en una la tentación de estar con uno o con otro".

Además, el periodista le preguntó sobre el polémico tuit del embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, quien publicó una foto con el presidente interino, José Jerí, cenando hamburguesas en su residencia con la frase "cambio de menú", en referencia a las reuniones semiclandestinas mantenidas por el mandatario con empresarios chinos en un restaurante de comida peruano-china.

El canciller aclaró que él también acudió a cenar a la residencia del embajador junto al primer ministro, Ernesto Álvarez, y el propio Jerí "para aprovechar un ambiente distendido" y sostuvo que el mensaje de Navarro es "poco sutil" y es un mensaje político, pero no se está burlando de la relación de Perú con China.

"Nosotros tenemos que comer hamburguesas, chifa (comida peruana-china), y un buen postre, quizás francés por poner un ejemplo", indicó De Zela sobre la política de multilateralismo de la Cancillería.

Precisamente Jerí fue invitado este viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la cumbre de líderes de Latinoamérica que tendrá lugar en Miami (Estados Unidos) el próximo 7 de marzo con otros mandatarios de derecha latinoamericano, "para discutir sobre la situación geopolítica en la región y ver cómo se puede actuar de manera conjunta con países con afinidades", indicó el canciller.

Puerto chino

Esta semana, la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. criticó la reciente sentencia judicial que impide al Estado peruano regular más allá de las tarifas las actividades del puerto de Chancay, construido por la naviera estatal Cosco Shipping en Perú con una inversión de 1.300 millones de dólares.

"Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía", señaló el organismo estadounidense.

Sobre este asunto, De Zela afirmó que "es absolutamente claro que la soberanía (peruana) no está en juego" y que el puerto es privado pero de uso público y está sujeto a las leyes peruanas". EFE

