Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México emitió una norma publicada este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la que se establecen especificaciones técnicas, métodos de prueba y requisitos de información comercial de productos de acero para la industria de la construcción.

Se trata de la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SE-2025 que la dependencia emitió por medio de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, y a través de la Dirección General de Normas.

La cual establece las especificaciones, métodos de prueba, la información comercial y el procedimiento de evaluación de la conformidad, para los productos de acero para el sector de la construcción que se fabriquen, importen y/o comercialicen en territorio mexicano para proporcionar seguridad al usuario de estos productos.

En un comunicado, la SE indicó que la emisión de esta norma representa un logro institucional de gran relevancia, alcanzado a través del trabajo técnico, diálogo y construcción de consensos, principalmente con la industria.

"Su objetivo es garantizar la seguridad y calidad de los productos de acero utilizados en el sector de la construcción", se apuntó.

Al mismo tiempo, explicó la dependencia, dicha norma "brinda certeza jurídica, genera condiciones de competencia equitativa para la industria nacional, protege a las personas consumidoras e incrementa la confianza en el sector productivo".

El Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y por medio del titular de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció a la infraestructura de la calidad como "eje estratégico para el desarrollo industrial y comercial del país" mediante la expedición de Normas Oficiales Mexicanas, como parte del Plan México, para potenciar las inversiones. EFE

