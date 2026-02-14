Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 13 feb (EFE).- El canadiense Denis Shapovalov eliminó este viernes al español Alejandro Davidovich en cuartos de final del ATP 500 de Dallas, el único torneo del circuito que se disputa en Estados Unidos bajo pista cubierta.

Shapovalov, 40 del ránking ATP y vigente campeón en Dallas, superó a Davidovich (14 del mundo) en tres sets (5-7, 6-4 y 6-3) en una hora y 58 minutos de partido.

El canadiense seguirá su defensa del título este sábado en las semifinales, donde se medirá con el estadounidense Ben Shelton (9 del mundo).

La otra semifinal la disputarán el estadounidense Taylor Fritz (7 del mundo) y el croata Marin Cilic (número 61).

Por otro lado, en el cuadro de dobles, Marcel Granollers y Horacio Zeballos derrotaron al alemán Constantin Frantzen y al holandés Robin Haase por 6-4 y 7-6(4) también en cuartos de final.

Granollers y Zeballos se medirán este sábado en semifinales a la pareja formada por los franceses Sadio Doumbia y Fabiel Reboul. EFE

at/car