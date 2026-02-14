Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Moscú, 14 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 20 drones ucranianos sobre siete regiones rusas, casi seis veces menos que la víspera, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea aniquilaron e interceptaron 20 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando castrense ruso.

Según Defensa, el grueso de los drones, trece en total, fue aniquilado sobre la anexionada península ucraniana de Crimea.

El resto de los drones fueron neutralizados sobre las regiones de Oriol, Astracán, Briansk, Kursk, Lípetsk y los suburbios de Moscú.

La víspera Defensa derribó 124 drones ucranianos entre las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del jueves y las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) del viernes.

Las autoridades locales no reportaron víctimas ni daños por impactos de drones o de sus fragmentos derribados. EFE

