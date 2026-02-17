Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Kiev, 17 feb (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha acusado a Rusia de despreciar los esfuerzos de paz que lidera EE.UU., después de que el Ejército ruso lanzara esta madrugada un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania apenas unas horas antes de que comience en Ginebra una nueva ronda de contactos entre emisarios de Kiev, Moscú y Washington para poner fin a la guerra.

“Hasta este punto desprecia Rusia los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la siguiente ronda de conversaciones en Ginebra”, escribió en X Sibiga, que señaló que el principal objetivo del bombardeo fueron infraestructuras “energéticas y civiles” de Ucrania.

El jefe de la diplomacia ucraniana dijo también que "Moscú sólo entiende el lenguaje de la presión", y afirmó que el Kremlin "no se tomará en serio la diplomacia si esta no está respaldada por la fuerza".

Sibiga volvió a reclamar a la comunidad internacional nuevas medidas sancionatorias a Rusia.

"El bloqueo de la flota fantasma. La prohibición de servicios marítimos. Prohibición de entrada a todos los participantes en la agresión rusa", escribió el ministro.

Ucrania pide a Europa y EE.UU. más contundencia a la hora de actuar contra la llamada flota fantasma rusa, que consiste en barcos que navegan con bandera de otros países para burlar las sanciones en vigor y poder exportar petróleo a precios que superan el tope mínimo impuesto por el G7.

Además, Kiev aspira a que la UE prohíba a los soldados rusos y a sus familias entrar en su territorio, una medida que espera que desincentive el alistamiento en las fuerzas armadas de Rusia. EFE

