martes, 17 de febrero de 2026, 06:00
Kiev, 17 feb (EFE).- El Ejército ruso ha lanzado contra regiones de toda Ucrania un nuevo ataque masivo con un número mayor del habitual de misiles y también con drones, según informa en su canal de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana, que hace un seguimiento en tiempo real del movimiento de los proyectiles.

Este bombardeo -de cuya posibilidad había advertido en la víspera el presidente Volodímir Zelenski citando información de su inteligencia- se produce unas horas antes de que negociadores de Kiev, Moscú y Washington empiecen en la ciudad suiza de Ginebra la tercera ronda de los contactos trilaterales que abrieron este año para buscar una salida negociada a la guerra.

Según las informaciones de la Fuerza Aérea ucraniana, los misiles utilizados por Rusia son fundamentalmente de crucero y van dirigidos contra regiones del norte, el centro, el sur y el oeste de Ucrania.

En paralelo, los rusos han lanzado también varios enjambres de drones.

Rusia ya atacó anoche la ciudad de Odesa, donde provocó daños en una infraestructura no especificada por las autoridades regionales y en un edificio civil e hirió a dos personas.

Las autoridades ucranianas no han informado todavía de las consecuencias del ataque masivo con misiles y drones de hoy, que ha empezado de madrugada y se prolonga hasta las primeras horas de la mañana. EFE

