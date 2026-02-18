Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Asunción, 17 feb (EFE).- El entrenador del Sporting Cristal, el brasileño Paulo Autuori, denunció este martes que recibió insultos de la hinchada rival durante el partido que enfrentó a su equipo contra el 2 de Mayo paraguayo por un billete a la fase 3 de la Copa Libertadores.

"Un hincha no puede todo, pasé todo el partido siendo insultado y no hice un gesto malo", dijo el dos veces ganador de esta competición durante la rueda de prensa tras el partido en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el norte de Paraguay.

"Es la primera vez que hablo de esto en mi carrera, pero un hincha no puede todo, uno está trabajando y no puede ser insultado todo el partido ¿Me explico?", agregó el timonel de 69 años sin apuntar qué insultos específicos recibió.

Asimismo, Autuori señaló que el público y los jugadores son "los verdaderos protagonistas" del fútbol, un deporte que catalogó como un "fenómeno socio cultural y económico", al tiempo que rechazó que la "pasión" que genera esta disciplina lleve a los espectadores "a hacer cada vez más cosas".

"No me gusta, porque yo respeto a todos (y) no me puedo quedar callado", añadió.

Por otro lado, el también ganador del Mundial de Clubes de la FIFA de 2005, felicitó al 2 de Mayo por su "histórica" campaña en la Copa Libertadores, en la que ya eliminó al Alianza Lima en la primera fase previa.

Además, alabó la presentación del equipo rival esta noche, si bien matizó que el Sporting Cristal no salió de Paraguay con el triunfo por fallos en la definición. EFE

