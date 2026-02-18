Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Redacción deportes, 18 feb (EFE).- El Benfica ha rechazado la versión de los jugadores del Real Madrid sobre el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni al atacante brasileño Vinicius tras el gol del conjunto blanco en el partido de ida de la eliminatoria previa a octavos de final de la Liga de Campeones, y ha mostrado su apoyo al futbolista argentino.

En un mensaje publicado en la cuenta oficial del club lisboeta horas después del encuentro, apoyado en un estracto del vídeo del momento en el que Vinicius dijo que había recibido dichos insultos por parte de Prestianni, asegura: "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado".

En otro mensaje previo, el club portugués publicaba una imagen del jugador argentino acompañada con la frase "juntos, a tu lado".

Recién marcado un gran gol en el minuto 49 del encuentro, tras la celebración del 0-1 en un córner, Vinicius denunció al árbitro, el francés François Letexier, haber sido objeto de un insulto racista por parte de Prestianni, que provocó la activación del protocolo de la UEFA contra el racismo, con ocho minutos de parón del partido, de vorágine sobre el terreno de juego e indignación en los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid en el estadio La Luz.

Los dos brazos en cruz del colegiado anunciaron el protocolo, nada más recibir la denuncia sobre el césped de Vinicius. El delantero brasileño se fue a la banda, con un amago de abandonar el partido, junto a otros compañeros, como Kylian Mbappé, dentro del estado de agitación que se desató sobre el campo, a la espera de ordenar la situación por parte del árbitro.

No hubo prueba gráfica del insulto. Sólo a Vinicius corriendo y señalando a Prestianni, después de que el jugador del Benfica hubiera dicho algo con la boca tapada por su camiseta, como gesticuló incluso el árbitro para transmitir a algunos futbolistas del Real Madrid, entre las protestas, que no había manera de demostrar si eso había sucedido.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión, pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions, pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinicius en el momento del suceso.

"Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara, que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios, pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar", abundó el delantero francés en zona mixta tras el encuentro. Incluso aseveró que "un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave".

Vinicius también usó sus redes sociales para expresar su visión tras el encuentro: "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió en Instagram.

Mientras tanto, el técnico del Benfica, José Mourinho, afirmó que habló con Vinicius durante el parón y le preguntó por qué celebró de la manera que lo hizo el gol de la victoria del Real Madrid. "Le dije has marcado un gol de otro mundo, ¿Por qué lo celebras así? ¿Por qué no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra", dijo el exentrenador madridista.

Ante esta situación, Mourinho señaló que habló con Vinicius y con Prestianni y que cada cual le dijo una cosa diferente, por lo que ha optado por "ser equilibrado" y apuntó que hay que señalar que "en este mundo del fútbol son cosas que ocurren en el campo". EFES

