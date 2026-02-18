Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bogotá, 17 feb (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este martes que la madre del niño hemofílico Kevin Acosta, fallecido la semana pasada tras no recibir a tiempo un medicamento, rechazó una cirugía que le habían recomendado los médicos, y aseguró que las responsabilidades por su muerte aún deben investigarse.

La muerte del niño, de siete años de edad, ha causado una ola de críticas a Petro y a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su falta de sensibilidad ya que ambos han eludido responsabilidades del Gobierno por no suministrarle a tiempo la medicina que necesitaba y han culpado a la familia de lo sucedido.

En un discurso en el caribeño departamento de La Guajira, el mandatario leyó esta noche un informe del Ministerio de Salud según el cual el niño sufrió una caída de la bicicleta que le provocó un traumatismo craneoencefálico y los médicos plantearon una intervención quirúrgica para el menor, pero la madre no la aceptó.

"Aquí me mandan el documento de la aceptación de la mamá de no realizar el tratamiento quirúrgico. Esto lo que significa es que no mentimos anoche", dijo el mandatario, quien el lunes, durante un consejo de ministros, atribuyó la muerte, en parte, a la falta de prevención familiar.

Petro, que en ningún momento expresó pesar por la muerte del niño, dijo que la familia, sabiendo que Kevin era hemofílico, no debió dejarlo que se subiera a la bicicleta, como cualquier menor, para evitar riesgos debido a su enfermedad, declaraciones que fueron rechazadas por organizaciones médicas que defienden el ejercicio físico como parte de la salud y el bienestar.

El presidente también afirmó que el niño no recibió la dosis de Emicizumab, el medicamento que debía aplicarse el 14 de enero, después de que la familia solicitara un traslado fuera del departamento del Huila, donde era atendido, lo que supuestamente interrumpió el tratamiento.

"Aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia (...) Aquí hay que determinar (...) la responsabilidad individual", dijo.

El mandatario insistió en que el Gobierno no es responsable del fallecimiento y aseguró que el niño murió en Bogotá "recibiendo el tratamiento adecuado".

"Aquellos que están diciendo que el gobierno nacional es parte de un asesinato es mentira", afirmó.

Denuncias de la familia

Kevin Acosta murió el viernes pasado en Bogotá, después de que su madre, Katherine Pico, denunciara que el niño pasó semanas sin recibir el Emicizumab, necesario para tratar la hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre.

Según la mujer, la entidad promotora de salud Nueva EPS, encargada de su atención, dejó de suministrarlo y el menor no recibió la atención oportuna tras el accidente, lo que atribuyó a fallas en el sistema de salud.

El caso ha generado una fuerte polémica nacional y las autoridades continúan investigando para establecer responsabilidades. EFE

pc/joc/sbb