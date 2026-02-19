Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 18 feb (EFE).- Cientos de aspirantes abarrotaron una playa de Los Ángeles con vibrantes trajes de baño rojos con la ilusión de formar parte del reinicio de la legendaria serie noventera 'Baywatch', que regresa reinventada con "una versión idealizada del sur de California", según adelantó a EFE el director Joseph McGinty Nichol, más conocido como McG.

"Estamos abiertos a elegir a quien tenga magia (...) tratamos a todos por igual. Todos tienen una oportunidad. Y no me importa si eres Halle Berry, Michael B. Jordan o George Clooney, todos empezaron de alguna manera", aseguró McG.

Se esperaba la participación de unas 2.000 personas en este casting abierto para la 12ª temporada de la serie, popularizada en la década de 1990 por David Hasselhoff (Mitch Buchannon) y Pamela Anderson (C.J. Parker), y que ahora estará liderada por el actor canadiense Stephen Amell ('Arrow').

El evento reunió a personas de diversas edades y profesiones, pero con el mismo sueño: aparecer en la serie, cuyo rodaje comenzará en marzo en la playa de Venice, décadas después de que la producción original trasladara parte de su filmación a Hawái.

Cade, de 23 años, no logró asegurarse un cupo anticipado, pero eso no lo detuvo. Junto a un amigo, y dispuesto a asumir "cualquier papel", se presentó al casting vistiendo un traje de surf.

"Ya tengo una vida muy estilo 'Baywatch'... Soy surfista, me la paso en la playa y de niño fui salvavidas", aseguró el joven, quien confesó que no vio la serie original. "No eran mis tiempos", añadió.

Al evento asistieron actrices experimentadas, como Margaret Dupré, de 77 años, quien contó que trabajó como doble de acción de Pamela Anderson y que decidió audicionar al enterarse del reinicio.

También emergentes, como Hannah Houston, de 30 años, quien espera que esta serie dé el impulso que necesita su carrera: "Voy a leer para el personaje de Robin, tiene mucha personalidad y es muy vivaz, exactamente como soy yo", aseveró.

Otros menos curtidos en el entretenimiento como Winston, de 48 años, dijeron que, de ser elegidos por la producción de Fox y Fremantle, estarían dispuestos a renunciar a sus trabajos, en su caso como ingeniero en Florida.

"Si funciona este proyecto será un gran cambio para mí", expresó.

Mantienen la esencia

El creador y productor ejecutivo Matt Nix se sumó a la serie poco después de los devastadores incendios de Los Ángeles a inicios de 2025, por lo que la idea de revivir una serie sobre socorristas le pareció oportuna.

"La estamos reinventando para una nueva generación", aseguró.

Por su parte, McG añadió que aunque esta continuación será más cinematográfica que la original, conservará los elementos que la catapultaron a la fama internacional.

"Vamos a respetar el color y el optimismo del original. Somos conscientes del lenguaje visual y de lo que hacía que el público se emocionara", comentó.

"¿Se puede hacer un 'Baywatch' sin cámara lenta corriendo en la playa? Yo diría que no, entonces trabajamos en la versión actual de esa cámara lenta", agregó Nix.

La serie también contará con el regreso de David Chokachi, quien dio vida a Cody Madison entre 1995 y 1999.

"Presioné durante 10 años para que se hiciera una nueva versión, así que cuando surgió la oportunidad sabía que tenía que regresar", aseguró.

Chokachi adelantó que esta nueva etapa permitirá explorar más a fondo a los personajes, mientras que Amell, quien interpretará a Hobie Buchannon, el hijo del legendario Mitch, anticipó a EFE que la trama girará en torno a la relación que desarrollará con su hija, a quien acaba de conocer.

Regresar la industria a la meca del cine

El reinicio de 'Baywatch' llega como un intento de revitalizar la industria audiovisual en Los Ángeles, que ha perdido producciones por los elevados costos, la pandemia, burocracia local y las huelgas en Hollywood de 2023, entre otros factores.

En noviembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que la serie regresaría gracias al programa estatal de créditos fiscales para cine y televisión, cuyo presupuesto fue ampliado a 750 millones de dólares.

Juan Antonio Fregoso, director del distrito, aseguró que el proyecto representa un beneficio para la comunidad y espera que incentive a más productoras a rodar en Venice Beach.

"Es muy importante para las empresas y para la comunidad. La playa está lista para una producción así de grande, el Mundial en unos meses y próximamente los Juegos Olímpicos", indicó. EFE

