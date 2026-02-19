Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 19 feb (EFE).- Cinco menores figuran entre las doce personas fallecidas este miércoles en una explosión registrada en una tienda de fuegos artificiales en la localidad de Zhengji, en la provincia central china de Hubei, informaron este jueves las autoridades en una rueda de prensa.

El accidente se produjo a las 14:24 hora local (6:24 GMT) en un establecimiento de la localidad, tras lo cual los equipos de emergencia llegaron al lugar nueve minutos después y lograron extinguir el incendio a las 15:12 (7:12 GMT), de acuerdo con la información difundida en medios estatales.

Tras las labores de búsqueda, las autoridades confirmaron que entre los fallecidos hay siete adultos y cinco menores.

Once de las víctimas eran clientes que acudieron a comprar fuegos artificiales y una era el propietario del establecimiento.

Los fuegos artificiales y los petardos son habituales durante estas festividades, cuando millones de personas los emplean para despedir el año lunar y ahuyentar los malos espíritus según la tradición.

No obstante, en los últimos años numerosas ciudades chinas han tratado de restringir o regular su uso por motivos de seguridad y para reducir los elevados niveles de contaminación que suelen registrarse en estas fechas.

China registra con frecuencia accidentes vinculados a la industria pirotécnica, especialmente en estas épocas.

El pasado domingo, ocho personas murieron y dos resultaron heridas tras otra explosión en una tienda de fuegos artificiales en la provincia oriental de Jiangsu. EFE

