Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Barcelona, 19 feb (EFE).- El Spotify Camp Nou será el escenario del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina que el Barcelona y el Real Madrid disputarán el próximo 2 de abril, a las 18:45 horas, según ha confirmado este jueves el club azulgrana.

La última vez que el recinto ubicado en el barrio de Les Corts acogió un partido del primer equipo femenino de fútbol fue el 27 de abril de 2023, en unas semifinales también de la 'Champions' que el equipo catalán jugó contra el Chelsea.

Será pues el primer encuentro que el conjunto entrenado por Pere Romeu dispute en dicho estadio desde su reapertura con un aforo parcial el pasado mes de noviembre.

Actualmente, el primer equipo de fútbol masculino está jugando sus partidos con una capacidad de unos 45.000 asientos.

La entidad catalana está pendiente de recibir la licencia 1C de las obras del estadio que le permitirá ampliar el aforo hasta los 62.000 espectadores con la reapertura del gol norte.

Con motivo del regreso del equipo femenino al templo azulgrana, el club ha publicado un vídeo con el lema "Spotify Camp Nou. Nuestro camino" en el que algunas jugadoras del primer equipo comparten qué significó pisar por primera vez el césped del estadio.

El club azulgrana ha puesto a la venta este jueves las entradas para los socios de la entidad, mientras que el público general y los peñistas podrán adquirirlas a partir de este viernes. EFE

vmc/xsf/jpd