Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Lima, 18 feb (EFE).- El congresista de izquierda José María Balcázar juró este miércoles como nuevo presidente interino de Perú, tras haber ganado la votación en el hemiciclo para encabezar el Congreso después de la destitución del también parlamentario José Jerí, destituido el día anterior.

Balcázar, de 83 años, fue investido como jefe de Estado temporal con la misión de dirigir el Gobierno por cinco meses, hasta el próximo 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales convocadas para el 12 de abril.

Así, este abogado perteneciente al partido marxista Perú Libre, con el que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones en 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia de Perú, al superar a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que tenía 79 años cuando dimitió para evitar ser destituido.

"Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas. Ampliaré y haré cumplir la Constitución política y las leyes de Perú", señaló Balcázar.

Con 64 votos, el parlamentario dio la sorpresa al imponerse en la votación del Congreso a la derechista María del Carmen Alva, que recibió 46 votos pese a partir como favorita para ocupar el cargo, tras haber sido ya presidenta del Legislativo en el periodo 2021-2022, donde se caracterizó por una fuerte confrontación y oposición al Gobierno de Castillo.

Balcázar logró imponerse a Alva con el respaldo tanto de Perú Libre como de partidos de derecha que rechazaban a Alva, tras llegar a un acuerdo para integrar el Gobierno, como los derechistas Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP), de los candidatos presidenciales César Acuña y José Luna, respectivamente.

El octogenario político reemplaza a Jerí, que el miércoles fue destituido por el Congreso tras las investigaciones abiertas contra él por tráfico de influencias en su corto mandato de apenas cuatro meses, al supuestamente incurrido al reunirse de manera semiclandestina con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares de funcionarias con las que se reunió previamente en el Palacio de Gobierno.

No obstante, Balcázar, que llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú, también acumula una serie de cuestionamientos e investigaciones por diversos delitos, además de polémicas como su defensa del matrimonio infantil, durante un debate de un proyecto de ley para prohibir este tipo de enlaces. EFE

fgg/eav

(foto) (vídeo)