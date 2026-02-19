Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

París, 19 feb (EFE).- El fabricante automovilístico francés Renault anunció este jueves unas pérdidas de 10.931 millones de euros en 2025, frente a las ganancias de 752 millones que había registrado el año anterior, un resultado negativo que justificó por el tratamiento financiero de su participación en Nissan.

La facturación el año pasado ascendió a los 57.922 millones, un 3 % más, sostenida por las marcas de automóviles complementarias, que han crecido todas ellas gracias al plan de desarrollo internacional, y a la electrificación de la gama, señaló la empresa en un comunicado.

Agregó que sin el impacto en sus cuentas de la participación en Nissan, el beneficio habría alcanzado los 715 millones de euros.

Renault destacó la resistencia de sus resultados en un contexto económico complejo y aseguró que afronta el futuro inmediato con optimismo, al tiempo que señaló que desvelará su estrategia industrial para los próximos años el próximo 10 de marzo.

Pero ya avanzó que para este año cuenta con varios lanzamientos de nuevos modelos, centrados esencialmente en el segmento eléctrico e híbrido.

Así, 2026 marcará la llegada al mercado del nuevo Clio, del Twingo E-Tech, de la furgoneta Trafic y de un nuevo Dacia del segmento A eléctricos, además de un nuevo modelo del segmento C del fabricante rumano y del Alpine A390.

En la parte internacional, el grupo espera lanzar el Renault Boreal en América Latina y Turquía, el Duster en India, el Filante en Corea del Sur y en otros mercados, así como una nueva 'pick-up' en América Latina.

Para este año, Renault se ha marcado como objetivo alcanzar un margen operativo del grupo de en torno al 5,5 % de su facturación, además de liberar una tesorería de aproximadamente 1.000 millones.

Gracias a su desarrollo internacional, sobre todo en el segmento eléctrico, Renault aspira a que la facturación crezca en 2026, cuando la reducción de costes seguirá siendo la prioridad, que mantendrán en los próximos años.

Así, aspiran a reducir 400 euros por vehículo de media en el coste variable de fabricación anual, gracias a mejoras técnicas y de competitividad, ligadas a la externalización de producción de motores de Horse, al tiempo que mantendrán una sólida disciplina sobre el coste fijo.

La ganancia de tesorería en el año actual incluirá 350 millones de la sección de financiación, frente a los 300 millones de 2025.

A medio plazo, sin dar un horizonte preciso, Renault aspira a que su margen operativo se sitúe entre el 5 y el 7 % de la facturación, en todo caso por encima de sus márgenes históricos, y una liberación de tesorería de 1.500 millones por año.

En 2025 las cuentas del grupo reflejan un margen operativo del automóvil de 3.632 millones, 631 millones menos que el año anterior, que explicó por un impacto negativo del tipo de cambio, ligado esencialmente a la cotización del peso argentino.

El año pasado, Renault vendió 2,3 millones de vehículos en el mundo, un incremento del 3,2 % en un sector que creció un 1,6 %, con subidas de sus tres marcas, la del rombo, Dacia y Alpine.

En particular, crecieron las ventas fuera de Europa, un 11,7 %, gracias al dinamismo de América Latina (+11,3 %), Corea del Sur (+55,9 %) y Marruecos (+44,8 %).

Destacó también el incremento de las ventas de vehículos eléctricos en Europa, con un crecimiento del 77,3 %, por lo que representaron el 14 % total de las ventas de la marca, mientras que los híbridos fueron el 30 %, tras crecer un 35,2 %. EFE

lmpg/cat/llb