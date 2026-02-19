Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 18 feb (EFE).- El noruego Casper Ruud, el italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Sebastian Korda se clasificaron este miércoles para los cuartos de final del torneo ATP 250 de Delray Beach (Florida, Estados Unidos).

Ruud, 13 del ránking ATP, se impuso tras un duro partido frente al estadounidense Marco Giron (n.64) por 4-6, 7-6(6) y 6-4 que se alargó más de 2 horas y 22 minutos.

Cobolli (n.20) se deshizo del francés Terence Atmane (n.66) por 7-5 y 6-4, mientras que Korda (n.50) superó a su compatriota Alex Michelsen (n.41) por 6-3 y 7-6(6).

Ruud se medirá a Korda en cuartos de final, mientras que Cobolli se enfrentará al hongkonés Coleman Wong (n.137), que tumbó al estadounidense Brandon Nakashima (n.29) por 6-4 y 7-6(4).

Este jueves se disputarán el resto de cruces de octavos de final, entre los que destaca el que enfrentará al español Rafa Jódar (n.118) con el estadounidense Taylor Fritz, 8 del mundo y primer cabeza de serie en Delray Beach.

En el cuadro de dobles, el uruguayo Ariel Behar y el australiano Matthew Romios superaron por 6-2, 4-3 y 13-11 a la pareja kazaja formada por Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov clasificando a cuartos de final. EFE

at/car