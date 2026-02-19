Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 18 feb (EFE).- La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró este miércoles el derrame de aguas residuales en el río Potomac como una emergencia pública y solicitó asistencia federal para la limpieza y recuperación, tras el colapso de una tubería clave de alcantarillado ocurrido en enero.

La medida busca que el Gobierno federal libere fondos que reembolsen a las autoridades locales los gastos asociados con la reparación de la tubería Potomac Interceptor y la mitigación del impacto ambiental.

La tubería transporta aproximadamente 60 millones de galones de aguas residuales diariamente desde los suburbios de Virginia y Maryland hacia la planta de tratamiento de la capital estadounidense.

El derrame comenzó a mediados de enero y liberó alrededor de 234 millones de galones de aguas residuales.

A pesar del incidente, las autoridades aseguraron que el agua potable de la región permanece segura para el consumo.

La vicealcaldesa de Seguridad Pública y Justicia, Lindsey Appiah, indicó que la declaración de emergencia permitirá coordinar esfuerzos entre agencias locales y federales para garantizar que se disponga de todos los recursos necesarios para la recuperación.

La autoridad del agua de la ciudad activó un sistema de derivación temporal para contener las aguas mientras se realizan las reparaciones, aunque se espera que la recuperación total tome varios meses.

El anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, criticara a las autoridades locales de Washington, Maryland y Virginia por la gestión del derrame, instándolas a actuar de inmediato y dejando entrever su disposición a intervenir si fuera necesario. EFE

