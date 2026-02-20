Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

San Juan, 19 feb (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Omar Courtz estrena este jueves su segundo álbum, 'Por si mañana no estoy', el cual define como "una colección de canciones" que anhela que sus seguidores "se lleven en sus corazones en todo momento".

"No importa en qué parte del mundo esté, yo quiero que mi música se quede con ellos hoy, mañana y siempre", expresó en declaraciones escritas a EFE Courtz, una de las grandes promesas del género.

Este nuevo disco, el segundo de Courtz después de 'Primera Musa' (2024), está compuesto por 18 canciones en las que el artista muestra curiosidad y libertad creativa.

El disco cuenta con las colaboraciones de reconocidos artistas urbanos como Eladio Carrión, Myke Towers, Ñengo Flow y Dei V, así como Roa, Clarent, Bad Gyal, Rubi y Bassyy.

La composición muestra una mirada más amplia al tomar elementos del reguetón, R&B, trap, texturas electrónicas, afrobeats y la escena nocturna.

Según el comunicado de sus representantes, el álbum "abre una nueva dimensión dentro del universo de Omar, donde el instinto guía, las barreras de género se disuelven y la emoción se convierte en atmósfera".

La llegada del álbum coincide con dos nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026, incluyendo 'Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano' por 'Primer Lugar' con Carrión, y 'Colaboración del Año - Urbano' por 'Woahh', junto a Rvssian, Young Miko y Clarent.

Con su primera producción, 'Primera Musa', Courtz realizó una gira mundial, que incluyó tres presentaciones en el emblemático Coliseo de Puerto Rico y conciertos en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y España. EFE

jm/mv/seo

(foto)